افتتاح نمایشگاه صنعت بعد از دو روز کاری/ استقبال از غرفه های خوراکی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به دنبال تاکیدات فراوان استاندار خوزستان در خصوص توجه به تولیدات استان و ملزم شدن دستگاه های اجرایی استان به در اولویت قرار دادن خرید از کارخانجات و صنایع استان، شرکت شهرکهای صنعتی برای مهیا کردن این شرایط اقدام به برگزاری نمایشگاه تولیدات و توانمندی های صنعتی استان خوزستان با حضور تولید کنندگان استانی کرد.

نکته قابل توجه این نمایشگاه این بود که روز 12 اردیبهشت ماه نمایشگاه با حضور تولید کنندگان آغاز به کار کرد ولی روز 14 اردیبهشت با حضور استاندار خوزستان و معاون وزیر صنایع به صورت رسمی افتتاح شد.



این در حالیست که به علت استانی بودن این نمایشگاه به راحتی می شد این نمایشگاه با حضور استاندار و نمایندگان استان در مجلس به همراه برخی دیگر از مدیران استانی که در واقع قرار بود مشتری اصلی تولیدات عرضه شده در این نمایشگاه باشند، برگزار شود.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در خصوص میزان واحدهای تولیدی و صنعتی شرکت کننده در این نمایشگاه به خبرنگار مهر در اهواز گفت: بیش از 230 واحد از سراسر استان آخرین تولیدات و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه کرده اند.



رضا طاهری افزود: البته استقبال و درخواست برای شرکت در این نمایشگاه از سوی واحدهای تولیدی استان بسیار فراتر از شرکت کننده های فعلی آن است ولی متاسفانه فضای نمایشگاه به گونه ای نبود که امکان پذیرش همه درخواستها را داشته باشیم.



وی در مورد این سئوال که برخی از فضاهای نمایشگاه به خصوص سالن امام رضا(ع)چنان خالی است، گفت: نمایشگاه موفق به رساندن و راه اندازی غرفه های جدید برای شرکت دیگر واحدهای تولیدی نشد.



اما گرانی غرفه های ارائه شده در این نمایشگاه یکی از گلایه های واحدهای تولیدی شرکت کننده در این نمایشگاه بود که برخی ها حتی آن را با قیمت های نمایشگاه های برگزار شده در تهران نیز برابر می دانستند.



یکی از مسئولان واحدهای تولیدی در این خصوص اظهار داشت: قیمت بالای غرفه های این نمایشگاه در حالیست که گفته شده شهرک های صنعتی استان نیز 50 درصد هزینه ها را خود پرداخت کرده است.



مدیرعامل شهرک های صنعتی در این خصوص می گوید: ما نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی در این خصوص داشتیم به گونه ای که نصف مبلغ کرایه غرفه ها را پرداخت کردیم.



طاهری تصریح کرد: قمیت کرایه هر متر از غرفه ها 30 هزار تومان بود که ما با پرداخت 50 درصد از هزینه های آن برای تولید کننده 15 هزار تومان شد به همین دلیل اعتقاد دارم این هزینه چندان بالا نیست.



وی اضافه کرد: با این وجود انتظار ما از محل برگزاری نمایشگاه استان خوزستان فراتر از اینهاست و امیدواریم چاره ای اندیشیده شود که مکانی آبرومندانه تر برای این محل درنظر گرفته شود.



یک تولید کننده کولر نیز در خصوص این نمایشگاه گفت: ما به این دلیل از شرکت در این نمایشگاه استقبال کردیم که قرار بود مسئولان دستگاه های اجرایی استان در این محل حضور داشته باشند و اقدام به خرید و بستن قرارداد برای خرید محصولات مورد نیاز خود از واحدهای استانی کنند ولی تا روز چهارم این نمایشگاه ما موفق به بستن حتی یک قرارداد نشدیم و به عبارتی مسئولی برای دیدن تولیدات ما در این محل حضور نیافت.



وی افزود: اگر در محل کارخانه می ماندیم اثرگذاری بیشتری می توانست برای ما داشته باشد تا اینکه در این محل حضور پیدا کنیم و شاهد نگاه های مردم عادی به تولیداتمان باشیم.



این تولید کننده کولر تصریح کرد: به نظر من مسئولان نمایشگاه در کشاندن مسئولان استان به خصوص مدیران شرکتهای بزرگ به نمایشگاه تولیدات استانی موفق عمل نکرده اند.



طاهری در این خصوص نیز گفت: البته ما مکاتبات فراوانی با مدیران مختلف استان داشته ایم تا آنها را به دیدن این نمایشگا ترغیب کنیم. با این وجود اکثر آنها قول داده اند تا قبل از پایان نمایشگاه در این محل حضور داشته باشند.



وی اظهار داشت: به نظر من تاکنون نمایشگاهی به این وسعت و بزرگی در استان خوزستان برگزار نشده و این یکی از ویژگی های این نمایشگاه به شمار می رود.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان عنوان کرد: بیشترین شرکت کننده ها در این نمایشگاه از شهرهای دزفول و بهبهان بودند ضمن اینکه استقبال مردم از نمایشگاه هم مناسب است.



در عین حال یکی از شرکت کننده های نمایشگاه با انتقاد از نحوه چینش غرفه ها در این نمایشگاه گفت: مسئولان نمایشگاه باید نگاه تخصصی تری به نحوه چینش غرفه ها می داشتند تا افراد و خریداران بدانند برای تهیه موارد و کالاهای مصرفی خود به کدام محل مراجعه می کردند.



این تولید کننده لوازم برقی عنوان کرد: مثلا غرفه ما در کنار یک تولید کننده محصولات چوبی و یک غرفه محصولات لبنی قرار دارد که این موضوع چندان خوشایند نیست و ممکن است در این بین غرفه ما به علت تخصصی بودن دیده نشود.



این نمایشگاه که لقب تولیدات و توانمندی های صنعتی استان خوزستان را یدک می کشید برای این امر برگزار شد که دستگاه های استان به جای خرید از خارج از خوزستان و خروج منابع خود به بیرون از استان از تولید کننده های داخل استان خرید کننده تا گردش مالی استان افزایش و باعث رونق صنعت در استان شود.



با این وجود بیشترین استقبال و خرید از محصولاتی مثل ترشیجات، مواد لبنی و بیسکویت بیشتر از سایر محصولات بود این در حالی است که این مواد میزان بسیار کمی از منابع مالی استان و موارد مصرفی شرکت های بزرگ را تشکیل می دهند و مواد اصلی و صنعتی در این نمایشگاه از سوی بازدیدکنندگان مغفول ماند که در این زمینه باید برای نمایشگاه های بعدی چاره اندیشی بهتری صورت بگیرد.