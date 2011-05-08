نگاهی به نمایشگاه آسمان کبود/ لزوم دقت در طراحی ها

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرداری اهواز به مناسب ایام فاطمیه اقدام به برپایی نمایشگاه آسمان کمبود شامل طراحی بخش هایی از شهر مدینه، خانه امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، قبرستان بقیع و ... کرد که با استقبال فراوانی از سوی مردم اهواز مواجه شد.

این نمایشگاه که اغلب با استفاده از گل و آجر ساخته شده بود با استفاده از نورپردازی های مناسب به شکلی زیبا طراحی شده بود که فضایی تقریبا ملموس از زندگانی زمان حضرت فاطمه(س) را برای بازدیدکنندگان ایجاده کرده بود.



در کنار این نمایشگاه نیز مکانی طراحی شده بود که در آن تئاتری به نام ام ابیها در مورد زندگانی حضرت فاطمه(س) اجرا شد که هر شب حدود یک هزار نفر از این نمایش دیدن کردند و در روزهای آخر که به ایام تعطیلی نیز ختم شد جمعیت تماشا کننده بیشتر هم شد.



خانم صدیقی که به همراه فرزندانش از این نمایشگاه دیدن می کرد در خصوص این نمایشگاه گفت: به نظر من ساختن چنین اماکنی برای آشنایی مردم به خصوص نسل جوان با شیوه زندگی ائمه مناسب است.

وی افزود: استفاده از نورپردازی ها و برخی طراحی ها بسیار برایم جالب توجه بود و فرزندانم از آن استقبال کردند اما سئوال های فراوانی برای آنها پیش آمد ولی متاسفانه کسی نبود که به آنها پاسخ دهد.



علی صمدی 50 ساله یکی دیگر از بازدید کنندگان نیز در بازدید از این نمایشگاه با مناسب توصیف کردن آن گفت: به نظر من ایجاد چنین اماکنی برای بالا بردن فهم و درک ما از سیره ائمه خیلی عالی است.



وی افزود: با وجود اینکه می دانم طراحی این اماکن بیشتر نوعی الگو برداری است و واقعی نیست ولی فکر می کنم باید دقت بیشتری در طراحی های اینگونه اماکن صورت بگیرد چرا که این مشاهده ها در حافظه و ذهن کودکان حک می شود و آنها تصویری از زندگی و شهر مدینه در ذهن خواهند داشت که از واقعیت به دور است.



خانمی هم در هنگام دیدن نمایش زندگانی حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: اگر از اقدام مسئولین برگزار کننده این نمایشگاه و این نمایش تقدیر نکنم حق مطلب را ادا نکرده ام چرا که زندگانی حضرت فاطمه(س) و ظلمی که به آن روا شده را به نمایش گذاشته است.



وی می فزاید: اما در این نمایش مواردی دیده می شود که انتظار دارم مسئولان برگزاری نمایشگاه برای سال های آینده نسب به آنها حساسیت بیشتری به خرج دهند تا افرادی که این نمایش را مشاهده می کنند درک بیشتری از زندگانی حضرت فاطمه داشته باشند.



وی عنوان کرد: برای مثال آرایش یکی از خانم هایی که ظاهرابه عنوان خادم در خانه امام علی(ع) زندگی می کند چندان جالب نیست.



این خانم افزود: شیوه پوشش برخی از بازیگران نیز چندان با روایتهایی که در مورد شیوه پوشش حضرت فاطمه شنیده ایم مطابقت ندارد و انتظار می رود این موارد در سال های آینده با حساسیت بیشتری دنبال شود تا نسل جوان که این نمایشها را می بیند به بیراهه نرود.



سرپرست اداره امور فرهنگی شهراری اهواز نیز در این خصوص گفت: این نمایشگاه به منظور ترسیم فضایی ملموس از شیوه و سیره زندگی حضرت فاطمه(س) با دقت خاصی توسط معاونت فرهنگی شهرداری اهواز برگزار شده است.



مجتبی دین پرست افزود: این نمایشگاه به مدت شش شب از 12 تا 17 اردیبهشت در منطقه کیانپارس اهواز برگزار شد که خوشبختانه استقبال مناسبی از آن به عمل آمد به گونه ای که صندلی هایی که برای نشستن مردم هنگام تماشای نمایش ام ابیها در محل تعبیه شده بود از 500 صندلی در شب اول به یک هزار و 500 صندولی در شب های چهارم و پنجم رسید.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه برای دومین سال متوالی از سوی معاونت فرهنگی برگزار می شود، افزود: در این نمایشگاه سعی شده فضا سازی نمادینی از شهر مدینه، کوچه بنی هاشم، خانه برخی اصحاب پیامبر(ص)، مسجدالنبی، قبرستان بقیع، بیت الاحزان و خانه حضرت زهرا(س) صورت بگیرد.



دین پرست عنوان کرد: در طراحی های صورت گرفته سعی کرده ایم تا آنجایی که ممکن است طبق روایت های معتبر عمل کنیم که فکر می کنم در رضایت بخش بود.



سرپرست اداره امور فرهنگی شهراری اهواز در خصوص انتقاد به طراحی های صورت گرفته نیز گفت: ما سعی کرده ایم این نمایشگاه به شکلی واقعی طراحی شود و البته این کار همانگونه که همه می دانند نمادین است و از شکل واقعی آن فاصله دارد و بازدید کنندگان آن هم باید به این مسئله واقف باشند.



وی اضافه کرد: بی شک بازدیدکنندگان می دانند که عین آثار را نمی توانیم طراحی کنیم و بسازیم چرا که در غیر اینصورت این کار هزینه و مکان فوق العاده بالایی را می طلبد.



دین پرست با استقبال از انتقادات صورت گرفته تصریح کرد: تمام این موارد باعث می شود برای سال های آینده نمایشگاه بی نقص تری را برگزار کنیم و ما از آنها استقبال می کنیم.

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عکس: عبدالوهاب کروشاوی