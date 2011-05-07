مراسم شام غریبان شهادت حضرت زهرا در بیت رهبر معظم انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم پُر فیض و معنوی که در حسینیه امام خمینی (ره) برپا شد عظمت و غربت خاندان اهل بیت علیهم السّلام تبیین شد و عزاداران در سوگ مصائب دُخت گرامی پیامبر اسلام گریستند و عزاداری کردند.

در این مراسم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان نیز حضور یافت. علاوه بر رئیس جمهوری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و آیت‌الله شاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری حضور داشتند.



این مراسم تا یکشنبه شب در حسینیه امام خمینی(ره) ادامه دارد.