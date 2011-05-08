شکست منچسترسیتی و توقف تاتنهام در خانه/ وستهام در خطر سقوط

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و ششم رقابت های لیگ برتر عصر شنبه با برگزاری شش دیدار آغاز شد که در آن تیم های ساندرلند، اورتون و نیوکاسل مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و سه دیدار هم به تساوی انجامید.

در یکی از مهمترین دیدارها تیم فوتبال منچسترسیتی که به دنبال کسب سهمیه لیگ قهرمانان است مقابل میزبان خود اورتون تن به شکست 2 بر یک داد. اما تساوی خانگی تاتنهام مقابل بلکپول امیدهای سیتی را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان زنده نگه داشت.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم تیم فوتبال وستهام که برای رهایی از سقوط تلاش می کند نتوانست نتیجه ای بهتر از تساوی یک-یک مقابل بلکبرن کسب کند تا در فاصله دو هفته مانده به پایان رقابت ها خطر سقوط را بیش از پیش احساس کند. نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* استون ویلا 1- ویگان 1

گلها: چارلز انزوگبیا (10) برای ویگان و اشلی یانگ (17) برای استون ویلا

بولتون 1- ساندرلند 2

گلها: زندن (45)، زت نایت (90، گل به خودی) برای ساندرلند و ایوان کلاسنیچ (87) برای بولتون

اورتون 2- منچسترسیتی یک

گلها: یایا توره (28) برای من سیتی و دیستین (65) و لئون عثمان (72) برای اورتون

نیوکاسل 2- بیرمنگام یک

گلها: آمئوبی (36، پنالتی)، تیلور (43) برای نیوکاسل و لی بویر (45) برای بیرمنگام

وستهام یک - بلکبرن یک

گلها: جیسون رابرتس (12) برای بلکبرن و توماس هیتزلبرگر (78) برای وستهم

تاتنهام یک - یک بلکپول

گلها: چارلی آدام (76، پنالتی) برای بلکپول و جرمن دفو (89) برای تاتنهام

جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

1- منچستریونایتد 73 امتیاز

2- چلسی 70 امتیاز

3- آرسنال 67 امتیاز

4- منچسترسیتی 262 امتیاز

--------------------------------------

18- ویگان 36 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- ولورهمپتون 34 امتیاز

20- وستهام 33 امتیاز (یک بازی بیشتر)