به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و پنجم رقابت های لالیگا شنبه شب با برگزاری 7 دیدار آغاز شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم فوتبال رئال مادرید با نتیجه پر گل 6 بر 2 از سد سویا گذشت.

در این بازی که به میزبانی سویا برگزار شد رونالدو بازیکن پرتغالی رئال ستاره بازی بود و به تنهایی چهار گل از شش گل تیمش را به ثمر رساند. گلهای این دیدار را راموس (22)، رونالدو (31، 65، 70، 75) و کاکا (42) برای رئال و نگردو (61، 84) برای سویا به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار شنبه شب تیم فوتبال ختافه موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد آلمریا بگذرد، به این ترتیب و با این شکست سقوط تیم فوتبال آلمریا به دسته پایین تر قطعی شد.

نتایج دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

* بیلبائو 3- لوانته 2

گلها: توکوئرو (31)، یورنته (63)، لوپز (48، پنالتی) برای بیلبائو و استوانی(77) ، نانو (86) برای لوانته

ختافه 2- آلمریا صفر

گلها: کلونگا (4) و ریوس (42)

هرکولس 2- راسینگ سانتاندر- 3

گلها: سندوآ (40) ، گومز (43) برای هرکولس و دوس سانتوس (14، 41) ، هنریکه (45) برای سانتاندر

اسپورتینگ خیخون 2- دپورتیوو لاکرونیا -2

گلها: گارسیا (36، پنالتی) ، داوید بارال (90، پنالتی) برای خیخون و آدریان (9، 40) برای دپورتیوو

والنسیا 3- رئال سوسیداد صفر

گلها: روبرتو سولدادو (17، 37) و اولیویرا (25)

اتلتیکو مادرید صفر- مالاگا 3

گلها: روندون (29)، باپتیستا (35)، مارسکا (84)

سویا 2- رئال مادرید -6

گلها: راموس (22)، رونالدو (31، 65، 70، 75)، کاکا (42) برای رئال و نگردو (61، 84) برای سویا

در ادامه رقابت های هفته سی و پنجم یکشنبه شب 3 دیدار برگزار خواهد شد که در مهمترین آنها در داربی ایالت کاتالان دو تیم اسپانیول و بارسلونا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

جدول رده بندی لالیگا:

1- بارسلونا 88 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- رئال مادرید 83 امتیاز

3- والنسیا 66 امتیاز

4- ویارئال 60 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- اوساسونا 38 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- هرکولس 33 امتیاز

20- آلمریا 26 امتیاز (سقوط کرده)