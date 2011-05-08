به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و پنجم رقابت های لالیگا شنبه شب با برگزاری 7 دیدار آغاز شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم فوتبال رئال مادرید با نتیجه پر گل 6 بر 2 از سد سویا گذشت.
در این بازی که به میزبانی سویا برگزار شد رونالدو بازیکن پرتغالی رئال ستاره بازی بود و به تنهایی چهار گل از شش گل تیمش را به ثمر رساند. گلهای این دیدار را راموس (22)، رونالدو (31، 65، 70، 75) و کاکا (42) برای رئال و نگردو (61، 84) برای سویا به ثمر رساندند.
در دیگر دیدار شنبه شب تیم فوتبال ختافه موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد آلمریا بگذرد، به این ترتیب و با این شکست سقوط تیم فوتبال آلمریا به دسته پایین تر قطعی شد.
نتایج دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:
* بیلبائو 3- لوانته 2
گلها: توکوئرو (31)، یورنته (63)، لوپز (48، پنالتی) برای بیلبائو و استوانی(77) ، نانو (86) برای لوانته
ختافه 2- آلمریا صفر
گلها: کلونگا (4) و ریوس (42)
هرکولس 2- راسینگ سانتاندر- 3
گلها: سندوآ (40) ، گومز (43) برای هرکولس و دوس سانتوس (14، 41) ، هنریکه (45) برای سانتاندر
اسپورتینگ خیخون 2- دپورتیوو لاکرونیا -2
گلها: گارسیا (36، پنالتی) ، داوید بارال (90، پنالتی) برای خیخون و آدریان (9، 40) برای دپورتیوو
والنسیا 3- رئال سوسیداد صفر
گلها: روبرتو سولدادو (17، 37) و اولیویرا (25)
اتلتیکو مادرید صفر- مالاگا 3
گلها: روندون (29)، باپتیستا (35)، مارسکا (84)
سویا 2- رئال مادرید -6
گلها: راموس (22)، رونالدو (31، 65، 70، 75)، کاکا (42) برای رئال و نگردو (61، 84) برای سویا
در ادامه رقابت های هفته سی و پنجم یکشنبه شب 3 دیدار برگزار خواهد شد که در مهمترین آنها در داربی ایالت کاتالان دو تیم اسپانیول و بارسلونا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
جدول رده بندی لالیگا:
1- بارسلونا 88 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- رئال مادرید 83 امتیاز
3- والنسیا 66 امتیاز
4- ویارئال 60 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- اوساسونا 38 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- هرکولس 33 امتیاز
20- آلمریا 26 امتیاز (سقوط کرده)
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