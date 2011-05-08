همایش "بافت فرسوده" در محلات جنوبی تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، این همایش ها به همت دفتر خدمات نوسازی جنوب منطقه 20 و به منظور اعتماد سازی، جلب مشارکت همگانی و اطلاع رسانی به مسئولین و شهروندان ساکن در بافتهای فرسوده از سیزدهم اردیبهشت آغاز شده و تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه در محلات ولی آباد، هلال احمر، بهشتی و حمزه آباد برگزار می شود.

این همایش های محله ای برای نخستین بار با محوریت مساجد بر پا می شود و در حال حاضر، یکهزار و 730 قطعه از قطعات موجود در این چهار محله جزو محدوده بافت فرسوده هستند که نوسازی این قطعات، علاوه بر منفعت اقتصادی برای مالکان نقش مهمی در زیبایی منظر عمومی شهر خواهد داشت.

تسهیلات ارائه شده برای این طرح، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی، اعطای تراکم تشویقی، معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، تسهیلات بانکی و اعطای ودیعه مسکن به مالکان بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است که اغلب ساکنان این محدوده، از این تسهیلات آگاهی ندارند.

تا کنون اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی صورت گرفته نقش مهمی در ترغیب شهروندان به نوسازی املاک فرسوده داشته و طی سال گذشته اقدامات خوبی از قبیل برپایی کارگاههای آموزشی، جلسات توجیهی، همایش، توزیع بروشور، برپایی مسابقه، تبلیغات محیطی و رسانه ای در جهت اطلاع رسانی به شهروندان در سطح منطقه صورت گرفته، به گونه ای که در سال 89 رشد 51 درصدی تعداد پروانه های صادره در محدوده بافت های فرسوده مشاهده شده است.