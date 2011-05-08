طرح جوان موفق فرهنگی دراستان مرکزی اجرا می شود

سیف الله کریم زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح جوان موفق فرهنگی باهدف شناسایی استعداد جوانان درحوزه فرهنگی اجرا می شود.

وی با اشاره به تهیه و تدوین فرمهای این طرح و ارسال آنها به مدارس در دهه سوم اردیبهشت ماه امسال اظهارداشت: 17جوان موفق فرهنگی متولدین 1360 به بعد می توانند امسال در این طرح شرکت کنند.

کریم زاده خاطرنشان کرد: منتخبین ضمن معرفی به وزارت متبوع در جشنواره حضرت علی اکبر(س) نیز شرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای 3 دوره طرح جوان موفق فرهنگی در استان مرکزی تا کنون 63 جوان موفق فرهنگی دراین استان استعداد یابی شده اند.