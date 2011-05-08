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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

برای سومین سال متوالی/

طرح جوان موفق فرهنگی دراستان مرکزی اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از اجرای طرح جوان موفق فرهنگی برای سومین سال متوالی در استان مرکزی خبر داد.

سیف الله کریم زاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح جوان موفق فرهنگی باهدف شناسایی استعداد جوانان درحوزه فرهنگی اجرا می شود.

وی با اشاره به تهیه و تدوین فرمهای این طرح و ارسال آنها به مدارس در دهه سوم اردیبهشت ماه امسال اظهارداشت: 17جوان موفق فرهنگی متولدین 1360 به بعد می توانند امسال در این طرح شرکت کنند.

کریم زاده خاطرنشان کرد: منتخبین ضمن معرفی به وزارت متبوع در جشنواره حضرت علی اکبر(س) نیز شرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای 3 دوره طرح جوان موفق فرهنگی در استان مرکزی تا کنون 63 جوان موفق فرهنگی دراین استان استعداد یابی شده اند.

کد مطلب 1306473

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