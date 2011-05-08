19 هزار جلد شناسنامه مکانیزه در استان مرکزی صادر شد

مهدی چقایی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طراحی زیبا، امکان اسکن عکس، افزایش ضریب امنیتی با نصب هولوگرام بروی صفحات شناسنامه و دوام بالا از مزایای شناسنامه های مکانیزه می باشد.

وی افزود: به دلیل فراهم نبود امکانات زیرساختی طرح تعویض شناسنامه های قدیمی در قالب فراخوان اعلام نشد این در حالیست که شناسنامه های مکانیزه برای تمامی متقاضیان بالای 15 سال در استان صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مرکز استان تا کنون شهرستانهای ساوه، دلیجان، فرمهین، خمین ، کمیجان و شازند جز شهرستانهای معین اجرای طرح صدور شناسنامه مکانیزه در استان بوده اند این در حالیست که ظرف چند روز آینده صدور شناسنامه مکانیزه با استقرار امکانات و تجهیزات لازم در تمامی شهرستانهای استان امکانپذیر می گردد.