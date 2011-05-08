کردستان جزو اقلیم سرد قرار گرفت/ تعدیل قیمت 840 هزار قبض گاز

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به اصلاح اقلیم بندی ها توسط شرکت ملی گاز ایران و قرار گرفتن تمام شهرها و روستاهای استان در اقلیم یک، گفت: با اصلاح این اقلیم بندی در دوره زمانی 15 مرداد 89 تا 31 فروردین امسال، 90 درصد قبوض صادر شده این استان معادل 840 هزار قبض در بخش خانگی مشمول تعدیل هزینه گازبهاء می شوند .

وی با اشاره به اینکه در اقلیم بندی های انجام شده در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تنها شهرهای دیواندره، بیجار، زرینه اوباتو، حسن آباد یاسوکند و روستاهای تابعه آنها جزو اقلیم بندی یک و مابقی شهرها و روستاهای استان جزو اقلیم دو محسوب می شدند، افزود: در راستای تجدید نظر در اقلیم بندی های صورت گرفته، تمام شهرها و روستاهای استان کردستان جزو اقلیم یک خیلی سرد قرار گرفتند .

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه کل قبوض صادر شده برای مشترکان دو اقلیم یک و دو در بازه زمانی 15 مردادماه 89 تا 31 فروردین ماه سال امسال 930 هزار قبض بوده است، گفت: از این تعداد 840 هزار قبض که جزو اقلیم دو بوده مشمول تعدیل می شوند .

وی میزان مبلغ تعدیل شده 840 هزار قبض را 30 میلیارد و 850 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این مبلغ به عنوان بستانکاری در قبوض صادره جدید به نفع مشترکان گاز در استان کردستان حساب می شود .

مهدوی در ادامه به تاثیرات تغییر اقلیم شهرها و روستاهای استان در گازبهای مشترکان نیز اشاره کرد و بیان داشت: کف دامنه مصرف از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و در پنج ماهه انتهای سال به ازای هر خانوار برای یک ماه در اقلیم دو 250 مترمکعب و در اقلیم یک 300 متر مکعب بود که با اصلاح اقلیم بندی و قرار گرفتن استان کردستان در اقلیم یک، کف دامنه مصرف به 300 مترمکعب برای تمام شهرها و روستاهای استان افزایش پیدا کرده است .

وی در ادامه به تغییرات صورت گرفته در ارتباط با میزان مصرف گاز طبیعی در استان کردستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: همه ساله دو مقطع زمانی هفت ماهه اول و پنج ماهه دوم به عنوان فصول گرم و سرد سال در نظر گرفته می شود که در این دو بازه زمانی دامنه مصرف و نرخ گازبها تفاوت هایی را دارند و پنج ماهه سرد سال از 15 آبان ماه آغاز و تا 15 فروردین ماه سال بعد ادامه داشت و طول دوره فصول سرد در استان کردستان پنج ماه بود که با اصلاحات صورت گرفته یک ماه به این مدت اضافه شده و به شش ماه افزایش یافته است .

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان امتیاز این افزایش مدت زمان را افزایش دامنه مصرف در فصول سرد نسبت به فصول گرم سال عنوان کرد و افزود: با این اقدام مدت زمان بهره مندی مردم از دامنه های مصرف در طول یک ماه بالاتر می رود.