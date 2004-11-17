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۲۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۴۷

مسوول واحد پيوند كبد در بيمارستان امام خميني در گفتگو با "مهر" :

داروهاي پيوند كبدي مورد استفاده در ايران از رده خارج است

مسوول واحد پيوند كبد در بيمارستان امام خميني گفت: متاسفانه داروهايي را كه هم اكنون به عنوان مهمترين داروها براي بيماران پيوند كبدي در كشور موجود بوده و به عنوان داروهاي اول مورد استفاده قرار مي گيرد، در كشورهاي ديگر به عنوان داروهاي قديمي بوده و جز نسل هاي قديمي دارو محسوب مي شود و با وجود اينكه از وزارت بهداشت براي ورود داروي جديد به كشور درخواست شد، اين وزارتخانه اين درخواست را نپذيرفت.

دكتر علي جعفريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بيماران پيوند كبدي علاوه بر هزينه هاي جراحي كه خوشبختانه به عهده بيماران نبوده و بيمارستان دولتي آن را پرداخت مي كند، بايد به صورت مرتب هزينه داروها و يا آزمايشاتي را هم در زمان بستري در بيمارستان و هم پس از انجام جراحي و ترخيص  پرداخت كنند و چون انجام آزمايشات معمولا تا چند سال و مصرف داروها تا پايان عمر طول مي كشد، بنابراين هزينه زيادي را به آنها تحميل مي كند .

وي ادامه داد: هزينه اي كه يك بيمار پيوند كبدي ساكن در تهران و تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر در يك سال نخست پس از جراحي براي داروها و آزمايش و ويزيت آن پرداخت مي كند در حدود دو تا سه ميليون تومان است بنابراين هزينه بيماران شهرستاني كه اغلب بيماران پيوند كبدي را تشكيل مي دهند بسيار بيشتر است.

مسوول پيوند كبد در بيمارستان امام خميني گفت: هزينه هر دارويي كه هم اكنون سازمان هاي بيمه گر آن را قبول نكرده اند براي اين بيماران 40 تا 50 هزار تومان در ماه است  و برخي ديگر از داروهاي اين بيماران كه تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر است نيز 30 هزارتومان در ماه مي شود.

وي ادامه داد: متاسفانه برخي داروهاي اين بيماران بسيار گران است به طور مثال بايد به بيماري پيوند كبدي مبتلا به هپاتيت B آنتي بادي بدهيم اما متاسفانه اين دارو تا چندي پيش كه در كشور وجود نداشت و پس از توزيع آن نيز با قيمت بسيار زياد و در حدود 60 هزار تومان براي هر تزريق هر ماه براي بيماران درنظر گرفته شد.

 

کد مطلب 130648

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