داروهاي پيوند كبدي مورد استفاده در ايران از رده خارج است

دكتر علي جعفريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بيماران پيوند كبدي علاوه بر هزينه هاي جراحي كه خوشبختانه به عهده بيماران نبوده و بيمارستان دولتي آن را پرداخت مي كند، بايد به صورت مرتب هزينه داروها و يا آزمايشاتي را هم در زمان بستري در بيمارستان و هم پس از انجام جراحي و ترخيص پرداخت كنند و چون انجام آزمايشات معمولا تا چند سال و مصرف داروها تا پايان عمر طول مي كشد، بنابراين هزينه زيادي را به آنها تحميل مي كند .

وي ادامه داد: هزينه اي كه يك بيمار پيوند كبدي ساكن در تهران و تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر در يك سال نخست پس از جراحي براي داروها و آزمايش و ويزيت آن پرداخت مي كند در حدود دو تا سه ميليون تومان است بنابراين هزينه بيماران شهرستاني كه اغلب بيماران پيوند كبدي را تشكيل مي دهند بسيار بيشتر است.

مسوول پيوند كبد در بيمارستان امام خميني گفت: هزينه هر دارويي كه هم اكنون سازمان هاي بيمه گر آن را قبول نكرده اند براي اين بيماران 40 تا 50 هزار تومان در ماه است و برخي ديگر از داروهاي اين بيماران كه تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر است نيز 30 هزارتومان در ماه مي شود.

وي ادامه داد: متاسفانه برخي داروهاي اين بيماران بسيار گران است به طور مثال بايد به بيماري پيوند كبدي مبتلا به هپاتيت B آنتي بادي بدهيم اما متاسفانه اين دارو تا چندي پيش كه در كشور وجود نداشت و پس از توزيع آن نيز با قيمت بسيار زياد و در حدود 60 هزار تومان براي هر تزريق هر ماه براي بيماران درنظر گرفته شد.