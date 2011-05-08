ایجاد زیرساختهای تجاری در کردستان موجب کاهش قاچاق می شود

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: سوق دادن تجارت خارجی در استان کردستان به سمت تجارت رسمی و قانونی و بهره گرفتن از مزایای رسمی شدن واردات از طریق اطلاع رسانی بهتر به تجار و بازرگانان، اصناف و بازاریان و نظام توزیع زمینه های لازم برای کاهش قاچاق کالا را در این استان فراهم می کند.

وی گفت: سازمان بازرگانی استان کردستان با تمام توان و جدیت لازم آماده اقدامات مورد نیاز در زمینه قانونی شدن و رسمی شدن واردات کالا از مرزهای این استان است و انتظار می رود که با همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها و سازمان های مسئول این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بازرگانی در جهت رفع معضل قاچاق اقدام به تشکیل اتحادیه مجتمع های تجاری در شهرستان بانه کرده است، بیان داشت: این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت موجود و واحدهای صنفی صورت گرفته است .

اسراری خاطرنشان کرد: اتحادیه مجتمع های تجاری با پتانسیل های بسیار بالایی که دارند می توانند در جهت شناسنامه دار کردن انبارهای نگهداری کالا در مناطق مرزی موثر باشند که با این اقدام می توان میزان و مقدار کالاهای موجود در بازار را شناسایی و میزان کالاهای قاچاق و کالاهای رسمی و قانونی را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به فعالیت های موجود در مرز و بازارچه های مرزی استان کردستان عنوان کرد: در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان اقدامات و برنامه های بسیار خوبی در جهت توسعه فعالیت های مرزی مصوب شد که با اجرایی شدن این مصوبات وضعیت تجارت خارجی در استان متحول خواهد شد.