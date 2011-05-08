به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه 17 اردیبهشت ماه و در چهارمین روز برپایی نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و به پرسش‌های آنان پاسخ داد.

وی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه تاکنون از همه بخش‌های نمایشگاه بازید کرده و استقبال مردم را از نزدیک دیده است، عنوان کرد: بخش ناشران عمومی، کودک و نوجوان، آموزشی و دانشگاهی، بین الملل، کتاب های عربی چاپ شده در ایران که با تخفیف 50 درصد بیشترین تخفیف نمایشگاه را به خود اختصاص داده است، همگی از بخش های نمایشگاه بیست و چهارم است که با اقبال خوب مخاطبان روبه‌رو شده‌اند.

وی ادامه داد: همین استقبال مردمی بار دیگر این ضرورت را به ما گوشزد کرد که لازم است مکان مناسبت‌تری به نمایشگاه کتاب اختصاص یابد. برخی می گویند مردم برای گردش و تفریح به نمایشگاه می آیند؛ در حالی که اینطور نیست و مردم به دنبال کتاب هستند و اصلا اگر برای گردش هم به مکانی فرهنگی بیایند، مساله خوب و جالبی است و در نهایت شوق مطالعه در آنان ایجاد می شود.

وزیر ارشاد درباره سالن ویژه ای که از فردا در نمایشگاه افتتاح می شود، اظهار داشت: در این سالن آثار برتر جایزه های ادبی جلال، پروین، کتاب سال، کتاب فصل، برگزیده آثار حوزه و آثار ناشران برتر عرضه می‌شود.

حسینی در ادامه بحث مکان نمایشگاه گفت: نامه ای برای تامین اعتبار تهیه زمین و ساخت نمایشگاه دائمی کتاب به رئیس جمهوری ارائه شده است و از آنجا که خود ایشان در این باره نظر مساعد دارند، این مساله به نتیجه خواهد رسید. ما سال ها به دلیل اینکه شهرداری در تدارک مکان جدیدی برای نمایشگاه بود، دست نگه داشته بودیم، ولی تاخیر آنقدر بود که دیگر خودمان دست به کار شدیم.

وی افزود: وزارت ارشاد نمایشگاه های مختلفی چون کتاب، قرآن، رسانه های دیجیتال، مطبوعات، بازی‌های رایانه ای دارد که می تواند یک مکان مناسب برای همه اینها تدارک ببیند. در حال حاضر هم ما نیاز به زمین و اعتبار اولیه هستیم تا کار را شروع کنیم. کار چندان پیچیده ای هم نیست؛ چرا که می توانیم با همین سازه های موقت هم کار را آغاز کنیم.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه چیتگر تنها یک گزینه پیشنهادی است، تاکید کرد: واکنش مسئولان شهرداری هم عجولانه بوده و چیتگر تنها پارک چیتگر نیست، بلکه یک منطقه است و ما هم قصد نداریم به محیط زیست لطمه ای وارد کنیم.

حسینی در پاسخ به این مساله که موضوع مکان جدید نمایشگاه کتاب به تقابل دولت و شهرداری تعبیر شده است، تشریح کرد: ما سال ها صبر کردیم، ولی آنها به وعده شان عمل نکردند و دیگر بیش از این نمی توانستیم صبر کنیم و این به معنای تقابل نیست و ما هیچ تقابل و یا قصد موازی کاری نداریم، بلکه هدف ما هم‌افزایی است. کلان شهر تهران نیازمند مکان های مختلف نمایشگاهی است که اگر ما هم وارد شویم، بخشی از این نیاز پاسخ داده می شود.

وی درباره اینکه مساله نمایشگاه کتاب هم به سرنوشت مترو دچار خواهد شد یا خیر، عنوان کرد: ما خودمان از ابتدا تا انتهای این کار هستیم.

وزیر ارشاد در بخش دیگر صحبت هایش درباره لزوم حضور خبرنگاران ایرانی در عرصه های فرهنگی جهان توضیح داد: این پیشنهاد خوبی است و ما لازم است که در هفته های فرهنگی و نمایشگاه کتاب جهان که ایران در آنها حضور دارد، از حضور خبرنگاران کشورمان استفاده کنیم و این مساله را شما از من پیگیری کنید.

مساله حجاب شرکت کنندگان و غرفه داران در نمایشگاه کتاب مساله دیگری بود که وزیر ارشاد بدان اشاره کرد و توضیح داد که رویکرد دست اندرکاران نمایشگاه به گونه ای است که این حس ایجاد نشود که در نمایشگاه کتاب، به مباحث دینی کم توجهی می شود.

انتشارات تیمورزاده و اعتراضی که به غرفه اش داشت و برخورد مسئولان نمایشگاه با او مبحث دیگری بود که وزیر ارشاد درباره آن اینگونه گفت: یک ناشر آنقدر اهمیت ندارد که اینقدر سوال را به خود اختصاص دهد. این ناشر هر سال به دنبال جنجال است و همواره بیش از حد خودش می خواهد. این روحیه بدی است؛ در حالی که همه به حقشان راضی هستند. او به اسم دفاع از ناشران برای خودش جا می خواهد و این حرکتی ضدانقلابی است و سپس بحث تحصن مقابل دفتر رهبری را مطرح می کند، در حالی که اصلا تحصنی نبوده. این توجه به منافع یک فرد سودجو است و برخی رسانه ها به آن دامن زده‌اند.

حسینی درباره مهمانان خارجی نمایشگاه گفت: ما سعی کرده ایم مهمانان بیشتری دعوت کنیم تا با عظمت کار ما آشنا شوند؛ به ویژه از کشورهای همسایه چون عراق و تاجیکستان بازدیدهایی داشته ایم. از مصر، تونس، چین و 30 کشور آسیایی نیز هیئت های مختلفی از نمایشگاه بازدید خواهند کرد، ولی بخش بین الملل نمایشگاه کتاب ناظر به نیاز داخل است و بیشتر به دنبال این هستیم تا کتاب هایی که مورد نیاز مخاطب داخلی است، تامین کنیم.

وزیر ارشاد تعطیلی چند ساعته روز شنبه نمایشگاه به دلیل عزاداری حضرت فاطمه (س) را به دلیل احترام به شأن آن بزرگوار دانسته و گفت: برخی مراجعه کنندگان که از شهرستان آمده بودند، معترض شدند که چرا درهای نمایشگاه بسته است و به اعتقاد آنها نمایشگاه حرکتی فرهنگی است که باز بودن آن مغایرتی با سوگواری آن بزرگوار ندارد. ما نیز می دانستیم با چنین انتقادهایی روبه رو می شویم، ولی در نهایت تصمیم بر این شد که چند ساعت تعطیلی در نظر بگیریم.

وی درباره قهر برخی نویسندگان با نمایشگاه کتاب بیان کرد: اگر ناشری از مولفان و مترجمان دعوت کند که در غرفه اش حضور داشته باشد، برای ما یک امتیاز تلقی می شود. گرچه خدمات نمایشگاه از سوی دولت فراهم می شود ولی در کل یک حرکت مردمی است و بهترین فرصت است تا اهالی ادبیات از نزدیک با مخاطبانشان گفتگو کنند و ما هیچ محدودیتی برای حضور افراد نداریم.

حسینی در پایان و در پاسخ مهر مبنی بر سیاست ایران در قبال ناشران انگلیسی پس از توهینی که در نمیاشگاه لندن با ناشران ایرانی شد و همچنین دلیل حضور نیافتن ناشران عربستان توضیح داد: مانعی برای حضور ناشران عربستان ایجاد نکرده ایم و خودشان نخواستند شرکت کنند. همچنین مانعی برای شرکت ناشران انگلیسی هم نگذاشتیم و لازم نبود مانند خودشان با آنها برخورد کنیم. آنها خودشان اعتراف کردند که با وجود شعارهایی که در باب آزادی بیان و حمایت از جریان آزاد اطلاعات می‌دهند، ہبرخورد زشتی با دست اندرکاران فرهنگ دارند.