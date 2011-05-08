حجت الاسلام نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آنگونه که شایسته است به ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه(س) پرداخته نشده است. اما یکی از مهمترین نکات برجسته شخصیتی حضرت زهرا(س) که در شرایط حاضر باید به آن پرداخته شود دفاع از حق و ولایت است که تحت هیچ شرایطی ایشان از این مسئله کوتاه نیامدند و با همه شدائد و مصائبی که بر ایشان وارد شد از جایگاه رفیع ولایت دفاع کردند.

وی با تأکید بر شناخت جایگاه علمی، قرآنی و فقهی حضرت زهرا(س) یادآور شد: ورود به مباحث و جریانات روز و پرداختن به شخصیت واقعی زن مسلمان و دیگر موضوعات اجتماعی در سیره فاطمی از مباحثی است که برای همه اقشار مردم مفید است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تهران با اشاره به شرایط حساس کنونی جهان اسلام، یادآور شد: مهمترین موضوعی که باید در مجالس عزاداری ائمه اطهار(ع) به آن توجه کرد این است که درشرایط فعلی باید بر نقاط وحدت مسلمانان تأکید شده و به شدت از دامن زدن به مسائل مذهبی و مسائل اختلاف زا پرهیز شود.



حجت الاسلام نیک نژاد در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر امت اسلامی نیاز به وحدت دارد به ویژه با این بیداری اسلامی که در کشورهای منطقه اتفاق افتاده باید به این مسئله توجه داشت.