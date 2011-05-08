به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله نشستهای بررسی ابعاد و چالشهای پیش روی اقتصاد ایران و نقش رسانه ملی در تبیین و شفاف سازی آنها با حضور حسن سبحانی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین مدیران، سردبیران، تهیه کنندگان، کارشناسان و کلیه عوامل برنامه‌ساز رسانه ملی در سالن آمفی تئاتر ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

سبحانی در سخنان خود ضمن تأکید بر نقش رشد اقتصادی در وضعیت جامعه کنونی اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی در جامعه‌ای سامان یابد می توان با علت العلل مشکلات مبارزه کرد.

وی با اظهار این که در حال حاضر رشد اقتصادی حتی نسبت به توسعه برای جامعه ما ارجحیت دارد افزود: یکی از چالش‌های مهم در راه رشد اقتصادی جامعه ما نبود تعریف دقیقی برای مفهوم اقتصاد در بین اقتصاد دانهاست، مفهومی که قابل تفسیر زیاد نباشد و تا مفهوم اقتصاد درک نشود نمی توان چالشهای سر راه اقتصاد را شفاف کرد.

سبحانی در ارائه تعریفی از اقتصاد عنوان کرد: اقتصاد می‌خواهد بگوید فواید بدست اورده شده باید بیشتر از هزینه‌های از دست رفته باشد و اگر این مقوله در تعریف اقتصاد لحاظ شود چشم اندازهای وسیعی را می‌توان در زمینه اقتصادی در جامعه متصور شد.

استاد دانشگاه تهران گفت : دومین چالش پیش روی در زمینه اقتصاد نبود تعریف دقیقی برای کلمه بهره وری است که در این زمینه رسانه می‌تواند به مردم آموزش دهد که با امکانات موجود هر چه بهتر کار کنند می‌توانند بازدهی بیشتری بدست آورند.

سبحانی چالش سوم پیش روی اقتصاد را چالش توسعه یا پیشرفت بر شمرد و افزود: ابتدا باید توسعه تعریف شود، تا اقتصادی نداند که توسعه یعنی چه نمی‌تواند منابع خود را بهینه اختصاص دهد و توسعه می‌تواند آن رشد اقتصادی باشد که در طول زمان به تدریج سطح زندگی مردم را بالا ببرد تا در نگاه و زندگی مردم تغییری مشاهده شود.

وی با تأکید بر این که تلقی اشتباه در مفاهیم اقتصادی می تواند لطمه زننده باشد عنوان کرد: چالش رقیق‌تر که پیش روی اقتصاد وجود دارد بحث نظام آموزشی در این زمینه است که با توجه به وارداتی بودن دانش اقتصادی در جامعه ما ممکن است بصیرت لازم را به اقتصاد دانهای کشور برای تحلیل مورد نیاز مهیا نکند و از آنها انتظار می رود در هنگام تحلیل، مسائل اقتصادی جامعه را خوب بشناسند.

سبحانی در جمع برنامه سازان و مدیران حوزه اقتصاد رسانه اظهار داشت: نیاز اقتصاد به سرمایه از دیگر چالشها است که رسانه می تواند در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی، نوع نگاه به وجود سرمایه در اقتصاد را به طور مثال در عرصه بانکداری برای مخاطبان تبیین و شفاف کند.