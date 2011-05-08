ارجاع 18 هزار و 348 پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضائی

مهندس محسن فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح نتایج بازرسیهای اکپیهای بهداشتی در ایام نوروز پرداخت و گفت: تعداد 880 نفر بازرس از اول اسفند 89 تا 15 فروردین 90 در قالب هزار و 130 اکیپ نظارتی از 8 صبح تا 8 شب و همچنین ایام تعطیل، از مراکز بین راهی، رستورانها و مکانهای طبخ غذا در سراسر کشور بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

وی با اعلام اینکه در حین این بازرسیها 730 تن مواد غذایی فاسد شناسایی و معدوم شد، افزود: در این مدت 883 هزار و 912 مرکز و امکنه حساس بازرسی شده اند.

فراهانی به تشکیل 18 هزار و 348 مورد پرونده تخلف بهداشتی و ارجاع آنها به مراجع قضائی خبر داد و گفت: دوهزار و 638 مکان غیربهداشتی در این مدت تعطیل شدند.

سرپرست اداره بهداشت موادغذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت همچنین از صدور 118 هزار و 674 مورد کارت معاینه برای شاغلین در مراکز طبخ خبر داد و افزود: رستورانها، مراکز بین راهی، مراکز طیخ غذا و عرضه موادغذایی و قنادیها بیشترین محلهای بازرسی بوده اند.

وی در ادامه به مقوله سلامت آب آشامیدنی در سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: در مدت زمان اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی 33 هزار و 941 نمونه میکروبی از شبکه های آب گرفته شده و 482 هزار و 194 مورد سنجش میزان کلر باقی مانده از سطح آب انجام شده است.

به گفته فراهانی، در این مدت 877 هزار و 256 ساعت کار بازرسی انجام شده است.