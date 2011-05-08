لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی درحال حاضر به موضوع گرفتن گزارش از فعالیتهای قرآنی دستگاه های دولتی در سال گذشته می پردازد.

وی افزود: برخی دستگاهها فعالیتها بسیار خوبی داشته اند. وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت ارشاد به عنوان چهار وزارتخانه ای که مسئولیت فعالیتهای قرآن به عهده آنها گذاشته شده گزارش فعالیتهای خود در سال آینده را ارائه کرده و به تبیین برنامه های قرآنی در سال جدید پرداختند.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسات کمیته پایش و نظارت به صورت منظم برگزار می شود و اتاق فکری که با حضور نمایندگان مقام معظم رهبری برگزار می شود ادامه داشته و ما تنها پیگیر منویات معظم له هستیم. تلاش ما این است که منویات مقام معظم به نتیجه برسد و گزارش فعالیتهای قرآنی دستگاهها به مقام معظم رهبری ارائه می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: معمولا انتقاد از سوی افرادی مطرح می شود که به موضوع اشراف داشته باشند و با کارهایی که در مجلس، دولت و دستگاههایی که در عرصه قرآن فعال هستند آشنایی کامل داشته باشند.

لاله افتخاری با تأکید بر این که فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی هیج مانع و مشکلی در راه فعالیتهای خود ندارد گفت: توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری بسیار مورد تأکید بوده است. انتقادهای بی پایه و اساس سرعت کار فراکسیون که با شورای توسعه فعالیتهای قرآنی هماهنگ است را کند کرده و مانع تحقق منویات مقام معظم رهبری می شوند.