صنایع دارویی کشور در بازاریابی جهانی موفق نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه قبل از انقلاب سهم میزان تولید دارو در کشور کمتر از 20 درصد بوده است، افزود: امروزه تامین نیازهای دارویی کشور به همت صنعتگران و متخصصان عرصه داروسازی به مرز 96 درصد رسیده و دانش تولید تمامی این اقلام دارویی بومی شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون جغرافیای صادرات داروهای ساخت ایران، منطقه وسیعی از اروپای شرقی تا آفریقا را در بر می‌گیرد و دانشمندان ایرانی در این عرصه تا آنجا پیش رفته‌اند که در حال حاضر انواع داروها، با تکنولوژی بالا نظیر داروهای بیولوژیک و بر پایه "نانو" در داخل تولید می‌شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور تصریح کرد: تمرکز و توجه به توانمند سازی صنایع مرتبط با این اقلام نه تنها موجب می شود تا بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی جامعه مرتفع گردد بلکه باعث افزایش قدرت نفوذ بیشتر در بازارهای جهانی می شود.

مشاور صنعتی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه امروزه ورود به بازارهای جهانی به عوامل متعددی از جمله کیفیت، قیمت و مهمتر از همه بازاریابی مناسب نیازمند است، گفت: یکی از مهمترین ابزارهای علمی بازاریابی، حضور در نمایشگاههای تخصصی است. نمایشگاههای تخصصی در واقع محلی برای عرضه و معرفی کالاها به صورت تخصصی به مشتریان و مخاطبان اصلی است.

وی افزود: متاسفانه به رغم تمامی شایستگیهای صنایع داروسازی ایران، به دلیل ضعف سیستمهای بازاریابی نتوانسته‌ایم بازارهای مناسبی را برای این صنایع در خارج از کشور ایجاد کنیم، گرچه دارو یکی از اقلام صادراتی کشور محسوب می‌شود.

دبیر جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران تاکید کرد: تقویت نمایشگاههای تخصصی داخلی با دعوت از متخصصان ایرانی و خارجی و نیز حضور در نمایشگاههای بین‌المللی و مطرح جهانی، یکی از ساز و کارهای تقویت بازاریابی تخصصی تمامی کالاها از جمله دارو است.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی (ایران هلث 2011) با حضور 500 شرکت داخلی و خارجی در زمینه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع دارویی از 26 تا 29 اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می شود.