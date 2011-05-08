به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چهار روز از گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی خاورمیانه، استقبال از غرفه های مربوط به انتشارات استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاه گسترده ارزیابی می شود.

با وجود اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی آماری از تعداد انتشارات شرکت کننده از این استان در نمایشگاه امسال کتاب تهران ارائه نکرده اما مشاهدات حاکی است استقبال بازدیدکنندگان از غرفه های مربوط به انتشارات این استان در سطح بسیار بالایی است.

بیشتر کتاب‌های عرضه شده توسط آذربایجان شرقی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مربوط به کتاب‌های عمومی و تاریخی است.

اعزام خبرنگاران به تهران به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز

شماری از خبرنگاران فعال تبریز به همراه تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر این کلانشهر به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز برای حضور و بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به پایتخت اعزام شده اند.

در این کاروان فرهنگی، 40 نفر از خبرنگاران، نویسندگان و هنرمندان تبریز حضور دارند و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته شرکت کنندگان در جریان این بازدید یک روزه از بخش های مختلف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدن می کنند.

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز برای سومین سال پیاپی است که اقدام به اعزام خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و هنر این کلانشهر به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می کند.

نمایشگاه تهران، فرصتی برای ارائه دستاوردهای صنعت نشر استان ها

تعدادی از کارشناسان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار عقیده کردند که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصتی برای ارائه دستاوردهای فرهنگی و صنعت نشر استان های مختلف کشور طی یک سال است و این امر باعث رقابت میان ناشران و نویسندگان محلی می‌شود.

آنان بر این باورند که هر چند سبقه و جنبه فرهنگی این حرکت مهم‌ترین هدف مسئولان است، اما نباید تاثیر این نمایشگاه را در فروش ناشران، تجدید چاپ شدن بسیاری از کتاب ها و تعامل ناشران محلی با ناشران پایتخت نشین و حتی بین‌المللی نادیده گرفت.

صاحبنظران همچنین با تاکید بر اینکه هر اتفاقی که در ارتباط با کتاب و کتابخوانی باشد، در ارتقای فرهنگ حاکم بر جامعه بسیار موثر است جایگاه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در این میان را "ویژه" توصیف می کنند.

بازدید از نمایشگاه تهران؛ آیینی ملی

از سوی دیگر بسیاری از مردم با شروع اردیبهشت انتظار برپایی نمایشگاه کتاب تهران را می‌کشند و سعی می کنند بازدید از آن را به صورت یک آیین ملی انجام دهند.

نکته جالب توجه و امیدوارکننده، آمار بازدیدکنندگان شهرستانی از این نمایشگاه است؛ کسانی که به دلیل کمبود بعضی امکانات در شهرهایشان، بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را بسیار مغتنم می‌دانند.

تدارک 42 ایستگاه اطلاع‌رسانی در سالن‌ها و محوطه بیرونی با همراهی 200 نفر از راهنمایان و همچنین چاپ نقشه های نمایشگاه در شمارگان بیشتر از برنامه‌های امسال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای تسهیل امور مراجعه‌کنندگان به ویژه بازدیدکنندگان شهرستانی است.

خبرنگار اعزامی مهر در ادامه گزارش میدانی خود افزوده است: در مباحث ترویجی نیز بنرهایی تدارک دیده شده که در آن ها به تبلیغ مسائل فرهنگی، توجه به شعار سال و شعار نمایشگاه با محوریت حجاب توجه شده است.

بر همین اساس همچنین به دلیل همزمانی ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با روزهایی از نمایشگاه، بخشی از تبلیغات محیطی به این مناسبت اختصاص یافته است.همچنین مراسم سوگواری ویژه ای با حضور مداحان اهل بیت در نمایشگاه برگزار می شود.

در بخش تعامل با رسانه‌ها نیز پاویون ویژه خبرنگاران با امکاناتی مانند اینترنت پرسرعت، خط تلفن، نمابر و رایانه به تعداد کافی تدارک دیده شده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در آن بیش از 400 هزار عنوان کتاب از چهار هزار ناشر داخلی و خارجی در فضایی بالغ بر 125 هزار مترمربع عرضه شده، تا 24 اردیبهشت همه روزه از ساعت 10 تا 20 پذیرای علاقمندان است.

بیش از دو هزار و 300 ناشر داخلی و هزار و 600 ناشر خارجی از 67 کشور جهان هم در بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی خاورمیانه حضور دارند.