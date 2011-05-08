تصویربرداری "برج مراقبت" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین شریفی، تهیه‌کننده تله فیلم "برج مراقبت" گفت: این فیلم تلویزیونی در هشت لوکیشن تصویربرداری شد که مهمترین آنها برج مراقبت فرودگاه کیش، کابین خلبان هواپیما و سطح جزیره کیش بود.

وی در خصوص داستان این تله فیلم ابراز داشت: ناصری در برج مراقبت فرودگاه که حساس‌ترین مکان فرودگاه است و نقش اساسی در تأمین امنیت هواپیما و جان مسافران دارد کار می کند. در همین حین همسر او دچار بیماری می‌شود و ناصری باید حساسیت‌های موجود در کارش و مشکلات ایجاد شده در زندگی شخصی خود را به صورت ایده آل مدیریت کند که در این مشکلاتی برای او به وجود می‌آید.

شریفی با بیان اینکه پیش تولید فیلم تلویزیونی "برج مراقبت" به مدت 40 روز طول کشیده است.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه 80 در صد عوامل ملی و 20 در صد بومی هستند، خاطر نشان کرد: با همکاری نهادهایی همچون فرودگاه بین‌المللی جزیره کیش سعی شده جذابیت‌های بصری را برای مخاطبان به وجود آورد.

در این فیلم تلویزیونی محمد حاتمی، روناک یونسی، شهروز ابراهیمی، محمد ابهری، افسانه ناصری به ایفای نقش پرداختند.

عوامل تله فیلم "برج مراقبت" عبارتند از دستیار اول و برنامه‌ریز: گلچهره دانش، منشی صحنه: نازیلا دانش، عکاس: سمیرا بام افکن، مدیر تولید: مهدی شریفی، تدوین: علی رشیدی، صدابردار: علیرضا نیازی، مدیر تصویربرداری: علی مزینانی، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه: روناک یونسی و امور دفتری: کاترین افشار.