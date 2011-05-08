کوره پزیهای شبستر در آستانه تعطیلی/ 60 هزار نفر بیکار می شوند

احد جعفری وایقان، در گفتگو با خبرنگار مهر در شبستر افزود: درحالیکه مسئولان محلی سال گذشته بر رفع مشکلات آجرپزی های منطقه قول مساعد داده بودند اما با توجه به شروع فصل کار، اقدامی که رضایت این قشر را جلب کند دیده نشده است.

وی یادآور شد: اتحادیه فخاران شهرستان شبستر نزدیک به 400 واحد کوره آجرپزی دارد که 95 درصد آنها از نفتکوره (مازوت) استفاده می کنند.

رئیس اتحادیه فخاران شهرستان شبستر با اشاره به دلیل بروز مشکل در فعالیت این قشر یادآور شد: با اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت هر لیتر سوخت مازوت از 94.5 ریال به 2000 ریال افزایش یافت که موجب بروز شوک در این حوزه گردید.

جعفری تصریح کرد: بر این اساس نامه ای از طریق بازرگانی، فرمانداری و ادارات مربوطه نوشتیم و نمایندگان ویژه رئیس جمهور پاسخ نامه را به سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ابلاغ کرده و تصمیماتی برای حمایت از کوره پزان ابلاغ کردند که بدین شرح است: "1- افزایش قیمت آجر متناسب با تغییرات قیمت گاز مجاز است. 2- وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی مجازند به واحدهای صنفی و صنعتی دارای سوخت مازوت یا نفتگاز متناسب با تغییرات ساختاری مبلغ 500 میلیون تا یک میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای پرداخت کنند. 3- شرکت گاز موظف است نسبت به گازکشی واحدهای تولیدی آجر اقدام کند."

رئیس اتحادیه فخاران شهرستان شبستر با بیان اینکه تغییر قیمت نسبت به سوخت گاز انجام شده اظهار داشت: از تسهیلات یاد شده تا الان هیچ خبری نیست و گازکشی هم در حال اجرای مراحل قانونی بوده اما تاکنون اجرایی نشده است.

جعفری با اشاره به خواسته های کوره پزان منطقه برای خروج از مشکلات پیش آمده تصریح کرد: با قیمت جدید گاز،‌ هزینه سوخت هر قالب آجر حداکثر 120 ریال می شود در صورتیکه با قیمت جدید مازوت هر قالب آجر 350 ریال تمام می شود.

وی ادامه داد: پیشنهااد ما این است که تا اتمام عملیات طرح گازکشی به این کوره ها، قیمت نفتکوره را به سطحی برسانند که بشود با کوره های گاز سوز رقابت کرد.

رئیس اتحادیه فخاران شهرستان شبستر با بیان اینکه با روند فعلی کوره های مازوت سوز منطقه تعطیل می شوند افزود: حدود 60 هزار نفر در شهرستان شبستر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از این راه امرار معاش می کنند و در صورت تعطیلی این کوره ها، بیکاری گسترده ای منطقه را دربر می گیرد.

جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از تولید سال گذشته به دلیل گران شدن نفت کوره از 89.9.28 به صورت خام مانده و مردم منتظرند دولت سیاستهای حمایتی را در نظر گیرد تا این مواد خام به چرخه تولید بازگردد.

به گفته وی، از اول سال 90 بعضی از کوره داران برای رفع مقطعی مشکلات خود با فروختن کامیون و وسایل دیگر و یا با اخذ وام مضاربه ای و حتی با اخذ وام با بهره بالا از بازار آزاد نفت خریداری کرده اند.