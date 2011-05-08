کشف محموله قاچاق "کالای ترانزیتی" در گمرک آستارا

محمد بهبودآهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارکنان گمرک آستارا با هوشیاری و دقت، محموله قاچاق کالا حاوی هزار و 685 کارتن روغن مایع خوراکی را که از طریق مرز آستارا قصد خروج از کشور را داشت کشف و توقیف کردند.

وی ادامه داد: متهم برای گمراه کردن ماموران گمرک پلمپ الصاقی از گمرک شهید رجایی را سالم نگه داشته وازطریق بازکردن لولای درب کانتینر تعداد 782 کارتن با وزن هشت هزار و 732 کیلوگرم روغن مایع خوارکی در تریلی را در زرین شهر اصفهان تخلیه و به جای آن ماسه و شن جایگزین کرده بود.

ناظر گمرکات استان گیلان ومدیرکل گمرک بندرانزلی با اشاره به اینکه ارزش تخمینی روغن مایع خوراکی تخلیه شده 300 میلیون ریال است، گفت: روغن های که در زرین شهر اصفهان تخلیه شده بود نیز کشف و به اداره کل گمرک آستارا تحویل شد.

وی همچنین با بیان اینکه بیشترین میزان قاچاق از مرز زمینی آستارا انجام می شود، یادآورشد: سال گذشته گمرکات گیلان برای مبارزه با قاچاق کالا اقدام به خرید یک قلاده سگ مواد یاب و استقرار سیستم ایکس ری کامیونی و مسافری کرده است.