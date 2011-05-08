تفتان؛ زیبای خفته سیستان/ خروج گازهای آتشفشانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، استان سیستان و بلوچستان سرشار از زیبایی های بی نظیر طبیعت بکر و دست نخورده ای است که می تواند این استان را به بهشت گردشگران تبدیل کند از مهمترین جاذبه های این استان آتشفشان نیمه فعال تفتان است.
این آتشفشان نیمه فعال است و از دهانه این کوه عظیم دود و گوگرد بیرون می آید و منظره ای بدیع را ایجاد کرده است.
در کنار گردشگری و طبیعتگردی این منطقه بهشتی برای گردشگران علمی و زمین شناسان است و در فصول مختلف سال میهمان گردشگران داخلی و خارجی است.
رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: تفتان به عنوان یکی از جاذبه های نمونه گردشگری ملی و استانی به ثبت رسیده است.
خروج دود از دهانه آتشفشان ادامه دارد
عیسی ابراهیم زاده بیان داشت: رشته کوه تفتان با مساحت کل هزار و 800 کیلومتر مربع بین 5 .28 الی 30 .28 عرض شمالی و50 . 60 الی 15.61 طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.
ارتفاع آن از سطح متوسط آبهای خلیج فارسسه هزار و 941 متر و نسبت به دشتهای اطراف حدود دو هزار متر است.
خروج گاز از تفتان
وی افزود: صعود به این قله از چهار مسیر امکانپذیر است، جبهه غربی به مسیر پناهگاه معروف است و مسیر شرقی از روستای ترشاب و مسیر شمالی از روستای تمین می گذرد.
مسیر شمال شرقی دو راهی سنگان و روستای خنجک از دیگر مسیرهای ارتباطی به این قله است.
ابرایم زاده گفت: رشته کوه تفتان به طول 12 کیلومتر و دارای قله های متعدد می باشد تا زاهدان 100 کیلومتر تا مرز میرجاوه 55 کیلومتر و تا دریای عمان 380 کیلومتر فاصله دارد.
وی افزود: برخی مناطق و محدوده های تفتان به علت گوگردی بودن از پیدایش شرایط زیستی گیاهی و جانوری ممانعت بوجود آورده است.
دریاچه های مختلف تفتان را در برگرفته اند
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که به همراه یک گروه علمی برای انجام تحقیقات از بخشهای مختلف تفتان دیدن کرده است، ادامه داد: این کوه مورد احترام اهالی منطقه بوده و کوهنوردان زیادی را همه ساله به سوی خود جذب می کند.
وی گفت: در اطرف کوه تفتان دره های متعددی است که آبهای قسمت شمال و شرق آن به صورت رودخانه لادیز و گزد به رود میرجاوه که امتداد رود تلخ آب است می ریزد و آبهای دره های جنوبی تفتان از دره خاش می گذرد، درختان بنه، بادام کوهی، ارژن، سیاه چوب، گز و پوشش گیاهی آن آویشن، پونه، ریواس، کاسنی، پیاز کوهی در منطقه یافت می شود در ارتفاعات کوه تفتان سه دریاچه وجود دارد که به سر دریا معروف است این دریاچه در خط الراس ارتفاعات مرکزی رشته کوه تفتان و در قسمت شمال شرق روستای نرون و غرب قله قرار دارد.
ابراهیم زاده اظهار داشت: این دریاچه قابلیت قایقرانی در فصول گرم سال را دارد و می تواند سالانه هزاران گردشگر را به منطقه جذب کند.
وی افزود: دو دریاچه دیگر در قسمت شمال قرا دارد و با عمق کم آب آنها شیرین است و دیگری نسبتا دارای آب شور دائمی است، واژه تفتان را از کلمه تفت به معنی گرم و سوزان گرفته اند و این وجه تشبیه بخاطر خروج بخار آب و گوگرد از دهانه آن است، کوه تفتان در اصطلاح محلی به چهل تن معروف است و شایع است چهل تن از راشدین مذهبی در این کوه ناپدید شده اند و به همین دلیل به آن کوه چهل تن می گویند و شاخک شمال آن نیز به همین سبب به اسم کوه زیارت معروف است.
کوه تفتان دارای چهار قله به نامهای زیارت قله شمالی، مادر کوه قله جنوبی و آتشفشانی است، قله شمال شرقی که صبح کوه نام دارد، قله ای که در مغرب مادر کوه است نر کوه نامیده می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان داشت: ارتفاعات استان به دوران سوم و چهارم زمین شناسی و سنگهای آن اغلب آهکی، گچی و گوگردی است.
بخش رسوبی پایه آتشفشان شامل فلیش، آلوئولین و نومولیت و بخش آذرین از سنگهای اولتر بازیک است.
ابراهیم زاده گفت: پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان به داخل زمین می رود که یکی از علتهای به وجود آمدن گل فشان و چشمه های آب معدنی در شرق قله و آب گرم فراوان منطقه است.
در طول سال بر قله تفتان برف نشسته و ماده خروجی از قله تفتان در صورتی که با آب مخلوط شود تولید اسید سولفوریک می کند که ماده بسیار خطرناکی است که در اصطلاح محلی به تیز آب سلطانی هم معروف است.
گیاه خاص منطقه تفتان زیتون وحشی، بنه، بادام کوهی، زرشک وحشی، پونه، درمنه، آویشن خار گلک و گرمونه که برای دل درد بسیار مفید است و تقریبا تمام ارتفاعات را پوشانده است.
وجود این قله در استان علاوه بر تنوع آب و هوایی و حیات جانوری و گیاهی متنوع منجر به تغییر و تنوع آب و هوایی در کل استان شده است.
وجود چشمه های معدنی طبیعی سرد و گرم و پوشش گیاهی نسبتا انبوه و در عین حال متفاوت و با تنوع گونه های خوب شامل درختچه بوته ای، دامنه های تفتان را نسبت به سایر مناطق متمایز کرده است.
همچنین وجود درختان کهنسال و روستای دهپایید و سنگان با قدمت هزار و 200 سال از دیگر جاذبه های گردشگری در تفتان است.
رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا دانشگاه سیستان بلوچستان اظهار داشت: بیش از 70 نوع از پرندگان ایران و هزار و 450 گونه جانوری در حوزه تفتان زیست می کنند.
اطلاعات لازم در خصوص تفتان در اختیار گردشگران قرار نگرفنه است
فقدان اطلاع رسانی لازم و کمبود امکانات رفاهی و همچنین بعد مسافت باعث شده هموطنان سایر نقاط کشور از این نعمت بزرگ و جذابیت های ویژه آن بی اطلاع باشند.
یک کارشناس گردشگری و استاد دانشگاه گفت: در حوزه تفتان حدود 34 طرح عملیاتی می توان اجرا کرد که می تواند زمینه های جذب گردشگر را فراهم کند.
وی افزود: احداث اکو پارک و موزه و حداقل هتل سه ستاره در حوزه خاش، دو رستوران درجه یک، مهمانپذیر ممتاز در خاش، دو دفتر خدمات مسافرتی، شهرک ییلاقی در منطقه سنگان و قهوه خانه سنتی و آلاچیق پیشنهاد شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
اجرای طرحهای مختلف زیر بنایی و همچنین تامین امکانات رفاهی در حوزه تفتان و خاش می تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم و اقتصاد منطقه را متحول کند.
این کوه در 55 کیلومتری شمال شهر خاش و 150 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان قله سر به فلک کشیده تفتان با 4050 متر ارتفاع مستحکم و استوار، نمادی از پایمردی و استقامت ملت سلحشور ایران اسلامی را به تصویر کشیده است.
برای دیدن این زیبایی خلقت، باید زاهدان را در مسیر جاده خاش به سمت تفتان، ترک کردنیم، با طی حدود 100 کیلومتر و گذر از کوهها و تپه های بین راه، مشاهده مناظر زیبا و برخی روستاها هر فردی را به وجد می آورد و هر چه به مقصد نزدیکتر می شدیم بر سرسبزی و زیبایی و باشکوهی طبیعت افزوده می شد و تمامی تصاویر منقوش شده در ذهن از کویری بودن منطقه، رفته رفته از فکر و خاطر رخت بر می بندد.
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