دومین تیم کرمانی در راه لیگ برتر/ جلوگیری از تبانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اگر مسائل پشت پرده فوتبال بگذارد تیم مس سرچشمه به لیگ برتر صعود می کند، این جمله ای بود که سرمربی تیم مس سرچشمه در پایان بازی روز گذشته تیم خود مقابل برق شیراز بر زبان آورد.

تیم فوتبال مس سرچشمه در حالی صدر نشین گروه دوم لیگ دسته یک فوتبال کشور است که تا راهی شدن مستقیم به لیگ برتر تنها یک برد سه امتیازی نیازدارد این درحالی است که دو تیم گسترش فولاد تبریز و آلومینیم هرمزگان نیز در تعقیب تیم مس سرچشمه هستند و تنها در صورت شکست مس سرچشمه در آخرین دیدار گروه دوم فوتبال دسته اول کشور می توانند امیدی برای صعود داشته باشند.

تیم مس سرچشمه تا قبل از بازی با برق شیراز 44 امتیازی بود و به راحتی می توانست با شکست تیم برق در خانه و کسب سه امتیاز این بازی مسیر صعود خود را کوتاه کند اما در این بازی تیم مس سرچشمه علی رغم توانایی های بالای بازیکنان خود نتوانست بر استرس ناشی از حساسیت بازی غلبه کنند و در نهایت تیم مس به تساوی رضایت داد.

بازی این هفته دو تیم نقطه ضعفهایی داشت که یکی از این نقطه ضعف ها اشتباهات داوری بازی بود به گونه ای که پنالتی آشکار تیم مس سرچشمه از دید داور دور ماند.

مس سرچشمه که هم اکنون در امتیاز 45 با دو تیم فولاد گسترش تبریز و آلومینیم هرمزگان هم امتیاز است تنها یک برد 3 امتیازی در هفته پایانی نیاز دارد تا تکلیف صعود مستقیم خود را به لیگ برتر مشخص کند.

البته در گوشه و کنار زمزمه هایی مبنی برتبانی برخی تیم ها با مسئولان برگزاری بازیها به گوش می رسد و حتی شایعاتی مبنی برعدم تیم داری صنایع مس ایران در صورت صعود مس به گوش می رسد که البته گفته های مسئولان هیئت مدیره مس و دیگر مدیران مس این مسئله را تکذیب می کند.

از سوی دیگر مدیر کل تربیت بدنی استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: حتی اگر مسئولین صنایع مس نخواهند تیم داری کنند نمی گذاریم سهمیه این تیم در صورت صعود به لیگ برتر از دست برود یا به استان دیگری منتقل شود.

وی افزود: مدیران مس ایران حمایت های خوبی تا اینجای کار از تیم سرچشمه داشته اند و مطمئنا اگر این حمایتها نبود این تیم بعد از یک سال کار در لیگ برتر به این درجه از پیشرفت نمی رسید که در آستانه صعود به لیگ باشد.

وی خواستار حمایت جدی مسئولان مس از این تیم شد و گفت: فوتبال استان کرمان خوشبختانه در وضعیت خوبی قرار دارد و حتی می تواند سه تیم را در لیگ برتر حمایت کند.

تیم مس سرچشمه با حضور 9 بازیکن کرمانی که در ترکیب خود دارد مربی چون احمد سنجری را در کنار خود دارد که وی از جمله مدرسین فوتبال ایران است.

وی که سابقا مربی تیم نساجی مازندارن بود در حالی در دو سال اخیر در کنار مس سرچشمه کار کرد که به دلیل دوری ازمرکز استان و همچنین منزوی بودن شهر سرچشمه امکان ارتباط قوی رسانه ای برای یاری رساندن به تیمش را نداشته است.

این روزها تیم مس سرچشمه در تیررس نگاه مسئولین استان قرار گرفته است به گونه ای که در بازی این تیم مقابل برق، رئیس هئیت فوتبال استان نیز در معیت مدیر کل تربیت بدنی استان کرمان نیز در بازی حضور داشتند.

اما حسین منصوری مدیر عامل باشگاه ورزشی مس سرچشمه با اشاره به اینکه زیر ساختهای لیگ برتری شدن تیم فوتبال سالهاست در این شهر در حال آماده شدن بود گفت: در حال حاضر تیم فوتبال سرچشمه به عنوان تیمی که از پایه روی آن کار شده حق این را دارد که به عنوان تنها مرکز رفاه و علاقه مردم سرچشمه راهی لیگ برترشود.

وی یادآورشد: باشگاه مس سرچشمه به دنبال فوتبال پاک است و اعتقاد داریم هرچه خدا بخواهد می شود.

وی افزود: تیم ساری را در شهر سرچشمه 4 بر صفر شکست دادیم پس می توانیم در بازی این هفته در شهر ساری نیز این تیم را شکست دهیم.

منصوری درباره وضعیت تیم در روزهای اخیر گفت: از ابتدای کار صحبتهایی شده طبق اشل باشگاه بازی به بازی پاداش بازیکنان را بیشتر کردیم و قراردادها را پرداختیم تا با امنیت روحی بالایی به بازی های نهایی فکر کنیم.

وی افزود: در بازی مقابل برق شیراز پنج موقعیت گل داشتیم و نتوانستیم گل بزنیم چرا که در این بازی دو گلزن تیم یعنی سبحانی و شیرخانلو رابه دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم که با اضافه شدن این دو در بازی روز دوشنبه مقابل ساری قطعا نتیجه برد از آن ماست.

وی افزود: با بازیکنان تیم صحبت کرده ایم حتی اگر این بازی را نبرند راه پلی آف و دیگر راههای صعود به لیگ برای تیم باز است و چیزی که برای تیم مس سرچشمه اهمیت دارد بازی های جوانمردانه است که امیدواریم همه تیم ها با زحمات خودشان بالا بیایند.

وی یادآورشد: از مسئولین فدراسیون می خواهیم با نظارت دقیق بر بازی راه هر گونه تقلب را بگیرند تیم مس سرچشمه البته در بحث تماشاگران حریف مشکلی ندارد چرا که نساجی را نیز در حضور 20 هزار تماشاگر مازندرانی شکست دادیم و در ثانی فوتبالیستهای تیم سرچشمه حرفه ای تر از آن هستند که با سر و صدای تماشاگران بهم بریزند ضمن اینکه تیم ساروی هیچ شانسی برای صعود ندارد و انگیزه ای برای برد هم ندارد.

منصوری خاطرنشان کرد: بعد از سالها تلاش در حوزه ورزش امیدورایم امسال بتوانیم به حق مردم سرچشمه برای داشتن تیمی در لیگ برتر فوتبال جامه عمل بپوشیم.

مدیر عامل باشگاه سرچشمه خاطرنشان کرد: تنها سرگرمی مردم در شهر مس تماشای بازیهای فوتبال است چرا که سینمای شهر گهگاهی فیلم برای نمایش دارد و شهربازی نیز دو فصلی است و تنها فوتبال است که به تفریح سالم و مستمر مردم تبدیل شده است.

نائب ریس شورای شهر مس سرچشمه نیز با اشاره به اینکه بودجه هر یک از تیم های 36 گانه ورزشی این شهر از هم جداست گفت: هر ورزشی جایگاه و بودجه جدایی برای خود دارد و برخلاف دیگر تیمها نمی خواهیم از دیگر تیم های و رشته ها روی فوتبال هزینه کنیم.

وی از وجود سه بازیکن در حد لیگ برتر در هر سال در تیم مس سرچشمه خبر داد و گفت: احمد حسن زاده بازیکن مس کرمان را نیز رایگان به مس دادیم چرا که در خودمان نسبت به ورزش مس احساس مسئولیت می کنیم.

با تمام این صحبتها با توجه به اینکه تیم مس سرچشمه از مدتها قبل با حضور یک روان شناس در کنار تیم خود را برای کار در سطح بالا آماده کرده بود، به نظر می رسد هیچ مشکل خاصی برای صعود تیم دوم استان به لیگ برتر فوتبال وجود نداشته باشد.

مسئولین استان نیز برای داشتن تیم دوم در لیگ برتر لحظه شماری می کنند اما باید دید بازی روز دوشنبه در ساری به چه شکلی پیش می رود و آیا مس می تواند با برد در این بازی و تفاضل گل بالاتر نسبت به دو تیم دیگر گروه خود بالا بیاید.

مربی برق شیراز با اعتقاد به اینکه تیم مس سرچشمه می توانست بازی مقابل این تیم را ببرد می گوید: تیم مس سرچشمه شایستگی حضور در جمع تیم های لیگ برتر را دارد.

حسین زاده مربی برق گفت: تیم مس سرچشمه با موقعیت های خوبی که داشت می توانست برد این بازی را از آن خود کند و با سه امتیاز بازی به لیگ برتر صعود کند.

وی افزود: تیم مس سرچشمه از لحاظ فنی از دو تیم آلومینیم هرمزگان و فولاد گسترش تبریز بهتر است و استحقاق صعود را دارد.

حال باید دید بازی این هفته مقابل صنعت ساری برای شاگردان سنجری صعود است یا طی پله های شاید و شاید پلی آف و دیگر مسائلی که صعود این تیم را مشکل تر می کند.