تشکیل بیمه اتکایی اکو موجب پویایی اقتصادی منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی‌پور، با اشاره به اینکه تعمیق ارتباط کشور با اعضای اکو بسیار حائز اهمیت است در خصوص وضعیت بررسی لایحه بیمه اکو اظهار داشت: هنوز چنین لایحه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده نشده اما با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون اقتصادی به محض دریافت آْن را با فوریت به تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.

وی ضمن بیان این مطلب که کمیسیون اقتصادی از برنامه‌هایی در این زمینه استقبال می‌کند، گفت: در این راستا اگر خلأ‌های قانونی هم وجود داشته باشد نمایندگان مجلس آماده هرگونه همکاری در تصویب قانون‌های مربوطه هستند.

فتحی‌پور با اشاره به اینکه باید از پتانسیل‌های اکو استفاده‌های مؤثری داشت، افزود: در حال حاضر مناطق اعضاء عضو اکو دارای ثبات اقتصادی مناسب و ارتباط تنگاتنگی با سایر کشور‌های دنیا دارند به صورتی که در صورت گسترش همکاری با آنها بسترهای مطلوبی در زمینه‌های اقتصادی در کشور فراهم می‌شود.

در روز‌های گذشته برخی از مقامات مسئول در حاشیه نشست مشترک بیمه‌ای ایران و ترکیه از ارائه لایحه بیمه اکو توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند و تصویب آن را از جانب مجلس شورای اسلامی گامی مهم در جهت ارتقای همکاری بیمه‌ای اعضای اکو دانسته‌اند.

به گفته این مقامات، در صورت تصویب این لایحه از سوی نمایندگان مجلس، بیمه اتکایی بین المللی اکو با سرمایه 10 میلیارد دلاری در ایران تشکیل خواهد شد.

