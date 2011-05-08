شب شعر فاطمیه در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد شنبه شب در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی برکات بیشماری برای فرهنگ و هنر کشور به خصوص این استان به همراه داشته است.

رضا پارسیان نژاد افزود: هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی هنرمندان متعهدی در کشور تربیت شده اند که جایگاه ویژه ای در سطح جهان دارند.

وی بیان کرد: موج بیداری اسلامی که با الگوگیری از انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه ایجاد شده مؤید این نکته است که انقلاب اسلامی مورد توجه مردم کشورهای اسلامی می باشد.

پارسیان نژاد ضمن تشکر از تجمع اعتراض آمیز هنرمندان استان در محکومیت کشتار مردم شیعه بحرین و اعلام انزجار از شکنجه شاعره بحرینی گفت: هنرمندان استان نشان دادند که در صحنه حضور دارند و نسبت به مسائل اطراف خود حساس هستند.

پارسیان نژاد در ادامه برگزاری حماسه پد خندق، اجرای برنامه های فرهنگی در شهرستانها، استفاده از ظرفیتهای هنری استان، برگزاری جشنواره انتظار و ... را از برنامه های امسال حوزه هنری استان عنوان کرد.

در ابتدای این برنامه معاون فرهنگی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: استعدادهای خوبی در زمینه هنر در این شهرستان وجود دارد و دهدشت هنرمندان شاخصی را به استان و کشور معرفی کرده است.

اسحاق آقایی افزود: این حوزه قصد دارد در سال جاری بخش عظیمی از برنامه های خود را در شهرستانها برگزار کند.

وی هدف از این کار را ایجاد بستری مناسب برای رشد هنرمندان شهرستانها عنوان کرد.

در پایان شعرای استان اشعار خود را در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) قرائت کردند.