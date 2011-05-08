شاگردان قطبی در هفته دهم جی لیگ متوقف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال جی لیگ ژاپن روز گذشته با برگزاری هشت دیدار از هفته نهم و دهم پیگیری شد که طی آن تیم‌های جوبیلوایواتا، یوکوهاما مارینوس، ویسل کوبه و کاشیوا ریسول مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و چهار بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

یکی از دیدارهایی که با نتیجه تساوی به اتمام رسید، بازی ناگویا گرامپوس و شیمیزو اس پالس بود که در ورزشگاه "میزوهو اتلتیک" برگزار شد. این بازی که پنجمین مسابقه شاگردان قطبی در جی لیگ بود به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

در این مسابقه ابتدا تیم ناگویا گرامپوس که از امتیاز میزبانی بهره می برد، با گل دقیقه 8 کیسوکه ناگای از میهمان خود پیش افتاد و با گلزنی بروسکه در دقیقه 18 کار به تساوی کشیده شد.

شاگردان افشین قطبی در تیم شیمزو اس پالس با تساوی در این بازی خارج از خانه 5 امتیازی شدند و همچنان در رده دوازدهم جدول رده بندی جی لیگ باقی ماندند.

- نتایج دیدارهای روز گذشته جی لیگ به شرح زیر است:

* هیروشیما یک - ونتفورت کوفو یک

* جوبیلوایواتا 4 - مونته دیو یاماگاتا صفر

* یوکوهاما مارینوس 3 - ویسپا فوکواوکا 2

* ویسل کوبه یک - کاوازاکی فرونتال صفر

* ناگویا گرامپوس یک - شیمیزو اس پالس یک

* اومیا آردیا صفر - آلبریکس نیگاتا صفر

* کاشیوا ریسول 3 - اوراوا ردز یک

* سرزو اوزاکا یک - وگالتا سندای یک

- جدول رده بندی جی لیگ به شرح زیر است:

1- کاشیوا ریسول 12 امتیاز

2- یوکوهاما مارینوس 11 امتیاز - تفاضل گل 6+

3- وگالتا سندای 11 امتیاز - تفاضل گل 3+

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17- اوراوا ردز 3 امتیاز

18- ویسپا فوکواوکا بدون امتیاز