زیرگذر دو طرفه شهید مفتح در مشهد افتتاح شد

حمیدرضا نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: طول این کمربندی 4.5 کیلومتر است و به عنوان بخش تکمیلی بزرگراه کمربندی مشهد محسوب می‌شود.

نخعی خاطر نشان کرد: حجم ترافیک بزرگراه کمربندی و همجواری این بزرگراه با مناطق مسکونی پر جمعیت موجب شد تا شهرداری مشهد با هدف کاهش بهبود و ایمنی ترافیک و تردد خودروها و‌ کاهش حجم ترافیک در محدوده مرکزی شهر، اجرای طرح پروژه زیرگذر شهید مفتح را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: این زیرگذر غیرهمسطح به صورت دو طرفه جهت ارتباط شرق و غرب و دستر‌سی به مسیرهای بولوار گلشهر، ‌بولوار رضوی و بولوار مفتح احداث شده است.

وی تصریح کرد: مهمترین کارکرد زیر گذر شهید مفتح که در صدمتری شرقی شهر مشهد قرار دارد، کاهش مصرف سوخت و دسترسی آسان به بولوار مهرآباد است.