شبکه قاچاق فیلم دوباره قدرت خود را نشان داد

حسین فرح‌بخش به خبرنگار مهر گفت: در سال 86 تا تیرماه سال 87 نظارت بر فعالیت شبکه قاچاق فیلم با اتحادیه تهیه‌کنندگان بود، با همکاری خوب ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری و پلیس امنیت این پدیده مهار شد و توانستیم عرضه نسخه قاچاق فیلم‌ها را محدود کنیم.

تهیه‌کننده فیلم "کما" ادامه داد: اما در سال 90 قاچاق محصولات وارد جریان تازه‌ای شده، این روزها 10 فیلم ایرانی را می‌توان در یک سی دی و به قیمت 1000 تومان از هر میدان شهر تهیه کرد، با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم طبیعی است که بسیاری از مردم به جای سینما رفتن این فیلم‌ها را تهیه کنند.

فرح‌بخش افزود: مسئولان و نهادهای مربوطه باید مبارزه‌ای جدی و سنگین را شروع کنند، در شرایط فعلی نه تنها سینماها و تهیه‌کنندگان نابود می‌شوند، بلکه شبکه ویدئویی هم متضرر می‌شود، رایت فیلم‌ها به قیمت کمی خریده می‌شود و عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی سودآوری ندارد.

این تهیه‌کننده گفت: با توجه به وضعیت تاسف‌آوری که این روزها وجود دارد و گسترش شبکه قاچاق فیلم در تهران و شهرستان‌ها اگر مسئولان نتوانند با این پدیده مقابله کنند، فروش تمام فیلم‌های روی پرده تحت تاثیر این شرایط بحرانی کاهش پیدا کرده و امنیت شغلی سینماگران کمرنگ می‌شود. مبارزه جدی با قاچاق فیلم باید اولویت برنامه‌های مسئولان ارشاد در سال 90 باشد.

در ماههای اخیر نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" وارد بازار شده است.