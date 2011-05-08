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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۳

فرح‌بخش در گفتگو با مهر:

شبکه قاچاق فیلم دوباره قدرت خود را نشان داد

شبکه قاچاق فیلم دوباره قدرت خود را نشان داد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "آواز قو" با توجه به عرضه نسخه قاچاق فیلم‌ها در سال جدید تاکید کرد شبکه قاچاق دوباره فعالیت خود را از سر گرفته است.

حسین فرح‌بخش به خبرنگار مهر گفت: در سال 86 تا تیرماه سال 87 نظارت بر فعالیت شبکه قاچاق فیلم با اتحادیه تهیه‌کنندگان بود، با همکاری خوب ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری و پلیس امنیت این پدیده مهار شد و توانستیم عرضه نسخه قاچاق فیلم‌ها را محدود کنیم.

تهیه‌کننده فیلم "کما" ادامه داد: اما در سال 90 قاچاق محصولات وارد جریان تازه‌ای شده، این روزها 10 فیلم ایرانی را می‌توان در یک سی دی و به قیمت 1000 تومان از هر میدان شهر تهیه کرد، با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم طبیعی است که بسیاری از مردم به جای سینما رفتن این فیلم‌ها را تهیه کنند.

فرح‌بخش افزود: مسئولان و نهادهای مربوطه باید مبارزه‌ای جدی و سنگین را شروع کنند، در شرایط فعلی نه تنها سینماها و تهیه‌کنندگان نابود می‌شوند، بلکه شبکه ویدئویی هم متضرر می‌شود، رایت فیلم‌ها به قیمت کمی خریده می‌شود و عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی سودآوری ندارد.

این تهیه‌کننده گفت: با توجه به وضعیت تاسف‌آوری که این روزها وجود دارد و گسترش شبکه قاچاق فیلم در تهران و شهرستان‌ها اگر مسئولان نتوانند با این پدیده مقابله کنند، فروش تمام فیلم‌های روی پرده تحت تاثیر این شرایط بحرانی کاهش پیدا کرده و امنیت شغلی سینماگران کمرنگ می‌شود. مبارزه جدی با قاچاق فیلم باید اولویت برنامه‌های مسئولان ارشاد در سال 90 باشد.

در ماههای اخیر نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" وارد بازار شده است.

کد مطلب 1306525

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