جدایی آب از انرژی با ادغام نفت و نیرو قوت گرفت

عباس رجایی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال پیوستن بخش آب وزارت نیرو به کشاورزی اظهار داشت: این پروژه از چند سال پیش مطرح شد و در قانون برنامه پنجم توسعه هم این تکلیف بر عهده دولت گذاشته شده است که تا تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: البته طرح این موضوع باید در مجلس نهایی شود اما به نظر می رسد با ادغام وزارت نیرو و نفت، وجود بخش آب در این مجموعه معنادار نیست و باید به بخش مرتبطی بپیوندد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره این موضوع که افزایش زیرمجموعه های بخش کشاورزی دراین بخش مشکلاتی را ایجاد می کند، افزود: فعلا این موضوع قطعی نیست اما ازاین نظر که تشکیلات به صورت یک مجموعه با همه امکانات و همه پتانسیلها تحت یک مدیریت واحد درآید مشکلی را ایجاد نمی کند اما برای اینکه ساختار مناسبی برای افزایش بهره وری باشد نمی توان درحال حاضر درمورد آن صحبتی کرد.

رجایی درباره افزایش سهمیه گازوئیل کشاورزی براساس مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: این موضوع به تازگی مطرح شده و هنوز در مجلس در خصوص چگونگی اجرای آن و سهمیه تعیین شده صحبتی نشده است اما از آنجایی که سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی به اندازه کافی نیست مشکلاتی برای بخش بوجود آمد.

وی افزود: این موضوع بخه صوص برای برخی از کشاورزان که هنوز چاه آب آنها تعیین تکلیف نشده بود و سهمیه ای دریافت نمی کردند مشکلات زیادی را بوجود آورده بود که با توجه به نزدیکی به فصل کشت، این تصمیم گرفته شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به برنامه دولت برای ارایه کارت سوخت به کشاورزان اشاره کرد و گفت: در راستای تصمیم دولت برای افزایش سهمیه گازوئیل، به کشاورزان کارت سوخت ارایه می شود اما مجلس هنوز در جریان جزئیات این موضوع نیست.