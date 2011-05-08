مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در ورامین و پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در پیشوا و ورامین، این مراسم در ورامین، به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین و با حضور آیت الله محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، جمعی از مسئولین شهرستان و تعداد کثیری از دوستداران و عشاق اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد.

در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار شد، ابتدا گروه مدیحه سرایی اسوه از واحد فرهنگی مصلی به مدیحه سرایی پرداخت و سپس آیت ا… محمودی گلپایگانی با بیان مصائب وارده بر بانوی دو عالم، از تمامی اقشار جامعه خواست در زندگی به ایشان تأسی نمایند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، حجاب را از تأکیدات حضرت زهرا(س) دانسته و افزود: در شهر ورامین که نام 15 خرداد 42 و هزاران شهید، جانباز و ایثارگر را یدک می کشد، بدحجابی و بی حجابی، هیچ جایگاهی نخواهد داشت.

سپس تابوت نمادین حضرت زهرا(س) در حالی که انبوه عشاق مادر شیعیان جهان، آن را حمل می نمودند به سوی گلزار شهدای گمنام به حرکت در آمد.

عزاداران فاطمی پس از حمل تابوت نمادین حضرت زهرا(س) در گلزار شهدای گمنام گردهم آمده و در عزای دخت گرامی نبی مکرم اسلام بر سر و سینه زدند.

مراسم مشابهی همزمان در شهرستان پیشوا و بخشهای قرچک و جواد آباد و مناطق خیرآباد و باغخواص از توابع شهرستان ورامین برگزار گردید.

در پیشوا، مردم ولایتمدار این شهرستان، این تشییع نمادین را از ساعت 10 شب، از مسجد امام خمینی(ره) آغاز نموده و تا حرم مطهر جعفربن موسی الکاظم(ع) ادامه دادند.

عزاداران در حالی که بر سر و سینه می زدند، در صحن امامزاده جعفر(ع) به اقامه عزا پرداختند و شام غریبان ام ابیها را با نوحه و ماتم پشت سر گذاشتند.