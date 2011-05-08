500 طاقه پارچه قاچاق در مشهد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز فروزانفر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به کشف و ضبط 396 طاقه انواع پارچه فاقد مدارک گمرکی، گفت: این محموله با تلاش ماموران پلیس آگاهی از یک واحد مسکونی در شهر مشهد ضبط شده است.

وی اظهار داشت: ماموران پس از بازرسی یک دستگاه خودروی وانت پیکان در یکی از مناطق مرکزی مشهد 21 طاقه پارچه قاچاق کشف کردند.

وی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده از متهم دستگیر شده در این رابطه 112 طاقه معادل بیش از 29 هزار متر پارچه به ارزش دویست میلیون ریال از محل بارگیری پارچه دست یافتند.

فروزانفر بیان داشت: میزان 287 کیلوگرم انواع البسه خارجی قاچاق به ارزش ریالی 350 میلیون ریال نیز در طی عملیات دیگر مامورین کشف و ضبط شد.

وی از کشف بیش از دو هزار و 800 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خبر داد و بیان داشت: این محموله از انبار یک منزل مسکونی در یکی از مناطق مشهد به ارزش 95 میلیون ریال کشف و ضبط شد.

وی خاطر نشان کرد: در این عملیات متهمان پرونده های مذکور جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی، معرفی شدند.