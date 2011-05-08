کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد/ تاخیر در آغاز جلسه مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون تلفیق مجلس صبح امروز یکشنبه برای بررسی مواد مراعا مانده از بودجه سال 90 تشکیل جلسه داد و به همین دلیل تعداد نمایندگان حاضر در صحن مجلس شورای اسلامی برای آغاز جلسه کافی نبود.

به گفته حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ، مجلس منتظر ارائه گزارش کمیسیون تلفیق از مواد مراعا مانده به صحن علنی است تا کار بررسی بودجه را در جلسه امروز به اتمام برساند.

مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 286 نماینده دارد ، که از این تعداد 50 نفر عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 هستند. جلسات مجلس با 145 نمیانده رسمیت می یابد و حضور حداقل 194 نماینده برای تصویب مصوبات در صحن علنی مجلس ضروری است.

به گزارش مهر، صبح امروز در صحن مجلس مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) برگزار شد .