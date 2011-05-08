برداشت برگ سبز چای در گیلان آغاز شد

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر۱۴۰ واحد چایسازی در استانهای شمالی با سازمان چای کشور قرارداد منعقد کرده اند که هم اکنون آماده خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰ هزار دفترچه چایکاری از سوی ادارات چای تابعه در بین چایکاران استانهای شمالی توزیع شده است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: دو میلیارد و۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات بهزراعی بابت انواع هرس و تغذیه و نگهداری و همچنین بیش از هشت هزارتن انواع کود شیمیایی بین چایکاران استانهای شمالی توزیع شده است.

وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ نفر ناظر خرید مالی و برگ سبز، کارشناسان و سایرعوامل در خرید تضمینی با سازمان چای کشور همکاری دارند.