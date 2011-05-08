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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

شهرداری بجنورد در جذب نیرو سلیقه ای عمل می کند

شهرداری بجنورد در جذب نیرو سلیقه ای عمل می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر بجنورد گفت: شهرداری باید طبق چارتی که شورای شهر بجنورد تدوین کرده نیروی انسانی جذب کند و در این امر سلیقه ای رفتار نکند.

رضا فیروزه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: شهرداری باید با توجه به نیازهای خود اقدام به جذب نیروهای انسانی کند و در استخدام نیروهای خود سلیقه ای عمل نکند.

وی از بدنه ضعیف کارشناسی شهرداری بجنورد نیز انتقاد کرد وتصریح کرد: این کارشناسان باید بر اساس نیاز و متناسب با با نیازهای شهرداری بجنورد انتخاب شوند.
 
این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد از دعوت به همکاری شهرداری بجنورد از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، عمران، شهرسازی، معماری و کامپیوتر نیز خبر داد.
 
فیروزه ای افزود: این افراد بدون آزمون پذیرش می شوند و گزینش آنها همانند روال اداری سایر سازمانها صورت می گیرد.
 
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر بجنورد تعداد افراد مورد نیاز برای همکاری با شهرداری بجنورد را 60 نفر اعلام کرد.
 
 
کد مطلب 1306538

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