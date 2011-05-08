به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اتمام زمان ثبت نام در کلاسهای درس دوره های پودمانی کاردانی علمی کاربردی، سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از امروز یکشنبه رسماً دانشجو می شوند.

تعداد 8 هزار و 800 نفر برای پذیرش دوره های پودمانی ویژه سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1389 ثبت نام کرده بودند که در این میان اسامی تعداد 4 هزار و 854 نفر پذیرفته شدگان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjeh.org اعلام شد.

25 استان کشور در 28 مرکز تحت عنوان مرکز آموزشی امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 رشته دوره کاردانی پودمانی را به سربازانی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می کنند از سوی دانشگاه علمی کاربردی ارائه می دهند.



