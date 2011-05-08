مجموعه شعری به رنگ آبی و سفید

"گذرنامه موقت ماهی آزاد" پنجمین مجموعه شعر پژمان الماسی‌نیا است که شعرهای سروده شده از تابستان 83 تا پاییز 88 این شاعر را شامل می‌شود. 5 سال مدت زیادی است تا یک شاعر در آن از موضوعات مختلفی الهام بگیرد و سخن بگوید. به این ترتیب این مجموعه شکل یکنواختی ندارد و برخی از اشعار آن عاشقانه، برخی نوستالژیک و خیال‌انگیز و برخی، دیگر موضوعات را در بر می‌گیرند.

یکی از موضوعاتی که در این مجموعه جلب توجه می‌کند، علاقه شاعر به رنگ آبی است که طرح جلد کتاب نیز با تاییدکننده این مدعی است. تعابیری چون بهار و اردیبهشت آبی یا نغمه آبی نشان‌دهنده، همین موضوع هستند. شاعر در یکی از شعرها که روای اول شخص در آن به روایت خاطراتش با محبوب دوران کودکی‌اش می‌پردازد، بادبادک آبی را به او داده و بادبادک زرد را برای خود برمی‌دارد.

مخاطب در خوانش شعرها، اشعار هر سال را متفاوت از اشعار سال‌های دیگر می‌یابد. به عنوان مثال سال 85 یعنی سالی که سرآغاز مجموعه است، اشعاری با حال و هوای ناامیدی و مرگ را در بر می‌گیرد. "گذرنامه موقت ماهی آزاد" با شعری که از خستگی می‌گوید و لحنی ناامیدانه دارد، شروع می‌شود. " صدایی نیست"، " عابری نمی‌گذرد" و "طنین تنهایی" تعابیری هستند که در این شعر به کار برده شده است.

شعر دوم هم از خودکشی و پرنده شدن می‌گوید. شعر سوم در بهشت زهرا و مراسم تدفین جریان دارد. تابوت و گور هم از نام‌هایی هستند که فضای این شعر را ترسیم می‌کنند. شعر چهارم هم حال و هوایی مشابه شعر سوم دارد و دیرشدن و گورستان از عناصر محتوایی آن هستند. در این شعر امتداد کاج‌های بلند در مه محو می‌شود و شاعر می‌خواهد تا هنگامی که زمین پاک و سفید است در آن دفن شود.

شعر پنجم و ششم هم به ترتیب به جان دادن شمعدانی‌ها و روز ندیدن تو می‌پردازند، اما در شعر ششم، رگه‌های باریکی از مثبت‌اندیشی به چشم می‌آید. "آن‌ها تنها می‌توانند جسمت را از من بگیرند" در میان تعابیری چون "نه نشانی هیچ خانه‌ای به نام من است" قرار گرفته و این شعر کم کم به سمت توصیف چشمان معشوق و فضای عاشقانه حرکت می‌کند، اما روال شعرها ناگهان به سمت شعر عاشقانه متمایل نمی‌شود. چون در شعر "مسافر آب‌های آرام" که دومین شعر سال 86 کتاب است، هنوز هم موضوعاتی چون ترک کردن یا مرگ معشوق وجود دارد، اما لحن گلایه آمیز در آن کمتر شده است.

الماسی‌نیا از این شعر به بعد کم کم به رویاهایش پناه می‌برد و نوستالژی‌های کودکانه در شعرش قوت می‌گیرد. اما شاعر در این بخش ضربه و شوکی به خواننده وارد می‌کند و در میان تخیلات کودکانه‌ای چون "در فیلم‌ها هیچ کس تنها نمی‌ماند و هیچ کس نمی‌میرد" می‌گوید: نگفتم این‌ها همه رویای من هستند؟ و حقیقت تلخ و گزنده روبروی من ایستاده است.

اشعار سال 87 بیشتر جنبه عاشقانه دارند و سرشار از احساس هستند. شاعر در این قسمت، شعری هم برای خسرو شکیبایی سروده است که مخاطب اگر نام شعر را که "هامون" است نخواند، در پایان شعر با اشاراتی که شاعر می‌کند، متوجه می‌شود که شاعر در حال ستودن خسرو شکیبایی بوده است. سال 88، زمان ورود رگه‌های شهری به این مجموعه است. باران در تهران، خیابان ولی‌عصر، راه‌آهن، تله‌کابین و دریا عناصری هستند که در شعرهای سروده شده در این سال دیده می‌شوند. بهار، گل اقاقی و عناصر خیال‌انگیز طبیعی هم در این شعرها بیش از دیگر اشعار مجموعه به چشم می‌آید و نقش مهمی را در فضاسازی این اشعار بازی می‌کند.

شعرهای سال 88 از یک مقطع به بعد، حالت مبهم و راز‌آلود به خود می‌گیرند و بعضی از آن‌ها به گونه‌ای هستند که در پایان، مخاطب متوجه فضا و محیط درون شعر می‌شود. به عنوان مثال در پایان یکی از شعرها، مخاطب متوجه می‌شود که همه مناظری که در شعر توصیف شدند از پنجره یک قطار دیده شده‌اند. حالت حیرانی و سوال‌انگیز بودن هم در برخی از سطور اشعار سال 88 و به طور کلی دیگر اشعار مجموعه به چشم می‌خورد.

" گذرنامه موقت ماهی آزاد" شامل 41 قطعه شعر سپید به تازگی توسط نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است.

----------------------------------------------

صادق وفایی