نقش اساسی ایران در صلح و امنیت منطقه ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق نائیک رئیس مجلس سنای پاکستان با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با اشاره به عمق پیوندها و روابط برادرانه دو ملت، بر استفاده از توانمندی ها و امکانات دو کشور برای تعمیق مناسبات فی ما بین تاکید کرد و افزود: باید با شناسایی ظرفیت های جدید در دو کشور، گام های اساسی جهت توسعه تحکیم روابط در ابعاد گوناگون برداشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اهمیت نقش و جایگاه مجالس در تقویت و تحکیم روابط دو کشور، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای حمایت از تعمیق و ارتقاء مناسبات فی ما بین در همه عرصه ها مورد تاکید قرار داد.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تردیدی وجود ندارد که آمریکا و انگلیس نمی خواهند که دو کشور ایران و پاکستان ارتباط مستحکم و قوی داشته باشند.

وی همچنین گفت: این دو کشور می توانند با یک همکاری جدی بر پدیده شوم تروریسم در منطقه فائق گردند.

در ادامه این دیدار فاروق نائیک رئیس مجلس سنای پاکستان با بیان اینکه دو کشور مسلمان و همسایه با روابط دیرینه فرهنگی و علائق فراوان هستند تصریح کرد: هیچ عاملی دوستی و تعمیق میان دو ملت را نمی تواند تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: در پاکستان اراده قوی برای تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

رئیس مجلس سنای پاکستان در ادامه گفت: نقش اساسی جمهوری اسلامی ایران را در استقرار و بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه ستایش می کنیم و از همکاری دو کشور برای استقرار صلح و امنیت و پیش برد توسعه نه در دو کشور بلکه در کشورهای همسایه استقبال می کنیم.