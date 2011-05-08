14800 سواد آموز خراسان شمالی تحت پوشش خدمات آموزشی قرار گرفتند

محمد ابراهیم عصمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: در سال گذشته، 83 دوره آموزشی امداد و نجات در شهرستان مانه و سملقان برای سوادآموزان این شهرستان برگزار شد.

وی تعداد سواد آموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان را در مرحله مقدماتی چهار هزار و 583 نفر، در مرحله تکمیلی شش هزار و 964 نفر و در مرحله پایانی هزار و 334 نفر اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: سمیه اختصاص یافته به نهضت سواد آموزی استان در سال گذشته 20 هزار و 172 نفر بود که در مرحله مقدماتی 52.18 درصد از سهمیه، در مرحله تکمیلی 87.88 درصد از سهمیه و در مرحله پایانی 126.32 درصد از سهمیه اختصاصی تحقق پیدا کرد.

مدیرکل نهضت سواد آموزی استان خراسان شمالی میزان اعتبار اختصاص یافته به این سازمان در سال گذشته را 38 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: با توجه به این که بودجه اختصاصی سال 90 این سازمان تاکنون مشخص نشده است، اما پیش بینی می شود بودجه سال 90 این سازمان با بودجه سال گذشته برابری کند.

وی از جمله اهداف و برنامه های این سازمان در سال جهاد اقتصادی را آموزش بهتر، برنامه ریزی درست تر و عملیاتی کردن اهداف این سازمان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بیان کرد و گفت: در سال جاری پالایش آمار اسمی بی سوادان موجود در استان به منظور ارائه آمار دقیق تر و برنامه ریزی بهتر صورت می گیرد.

وی به تغییر ساختار آموزشی نهضت سواد آموزی کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: نهضت سواد اموزی با این تغییر به معاونت اداره آموزش و پرورش تغییر کرد.

در حال حاضر 55 نیروی اداری، 42 ناظر آموزشی، 707 آموزشیار و 10 نیروی آموزشی در نهضت سواد آموزی خراسان شمالی فعالیت کرد.