درمانهای ارتوپدی در شهرهای دور افتاده با مشکل همراه است

دکتر غلامعلی عکاشه در گفتگو با خبرنگار مهر از ایران به عنوان یکی از کشورهای پرحادثه ترافیکی نام برد و اظهار داشت: در سال بیش از 25 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته می شوند و بیش از 100 هزار نفر مصدوم و مجروح بر جای می ماند.

وی با اعلام اینکه معلولیتها به دو دسته حوادث ترافیکی و غیرترافیکی تقسیم می شوند، افزود: برخی از این مصدومان دچار معلولیت غیر قابل درمان در محل حادثه می شوند اما بالای 90 درصد جراحیهای ارتوپدی مصدومان ترافیکی با موفقیت در کشور انجام می شود و این افراد دچار معلولیت بعد از عمل نمی شوند.

این جراح ارتوپد با تاکید بر اینکه برای درمانهای ارتوپدی به هیچ عنوان نیاز نداریم که بیمار به خارج از کشور اعزام شود، تصریح کرد: هم اکنون بیمارانی دارم که از کشورهای آمریکا، ونزوئلا و کشورهای منطقه برای درمان عارضه خود به ایران آمده اند.

عکاشه با اعلام اینکه درمان در ایران ارزانتر از سایر کشورهای دنیاست، ادامه داد: هزینه های جراحیهای مربوط به ارتوپدی به هیچ عنوان قابل مقایسه با اروپا و امریکا نیست.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران افزود: تعرفه یک ارتوپد در بنگلادش 2 تا 3 برابر ارتوپد در ایران است و در ترکیه این تعرفه چند برابر کشورمان است.