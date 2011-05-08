آثار زخمهای جدید بر چهره مریخ؛ تصویر خوشه ای از حفره های جدید بر سطح سیاره سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، این لکه های زخم مانند جدید در واقع حفره هایی هستند که از برخورد سنگهای آسمانی با سطح مریخ به وجود آمده اند. دوربین هایریس مدارگرد اکتشافی مریخ برای اثبات وجود این حفره ها بر روی این منطقه از مریخ متمرکز شده و دریافت اجرامی که با سطح مریخ برخورد کرده اند ابعادی برابر توپ های بازی ساحلی داشته اند.

این نشانه های جدید برای اولین بار در آگوست 2010 مورد توجه قرار گرفتند، زمانی که دوربین مدارگرد اکتشافی مریخ متوجه توده هایی تیره رنگ شد که تا دوسال پیش در این منطقه وجود نداشتند.

تصاویری که چشمان تیزبین هایریس از این حفره ها به ثبت رسانده چهار حفره مجزا را نشان می دهد که هر یک توسط حلقه ای تیره رنگ از خاکهایی که به واسطه برخورد به بیرون پرتاب شده اند، احاطه شده است. این حفره ها می توانند به واسطه برخورد یک شهاب آسمانی که در مسیرش به سوی مریخ در اتمسفر به چهار تکه تقسیم شده به وجود آمده باشند.

مدارگرد اکتشافی مریخی با نظارت بر تغییرات به وجود آمده بر سطح مریخ به محققان کمک می کند تا دریابند مریخ معمولا چند وقت یکبار مورد حمله این سنگهای آسمانی قرار می گیرد، بر اساس تعداد این زخمها و حفره ها دانشمندان سیاره ای می توانند سن ساختارهای سطحی سیاره را تخمین بزنند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، از آنجایی که سطح سیاره های کم حفره ای مانند زمین معمولا به واسطه تغییرات آتشفشانی، تکتونیکی و اتمسفری دستخوش تغییرات می شوند، جهان هایی مملو از حفره های برخوردی مانند ماه و مریخ طی میلیونها سال تغییرات کوچکی را تجربه می کنند.