نمایندگان مجلس پاکستان خواستار استعفای زرداری و گیلانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همزمان با افزایش شک و تردیدها درباره اطلاعات دولت پاکستان در خصوص محل اختفای "اسامه بن لادن" و اینکه چرا ارتش نتوانست مانع حمله نیروهای آمریکایی به خانه بن لادن در ابت آباد شود، نمایندگان پاکستانی درخواست خود برای استعفای "آصف علی زرداری"، "یوسف رضا گیلانی" و چندین تن از مقامات ارشد دولتی را مطرح کردند.

"شاه محمود قریشی" وزیر خارجه سابق پاکستان ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف زرداری و با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به خانه رهبر القاعده در گفتگو با خبرنگاران در شهر لاهور اظهار داشت: این نقض آشکار حاکمیت پاکستان است و رئیس جمهوری و نخست وزیر باید استعفا دهند.

یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که نیمه شب دوشنبه گذشته انجام شد و 38 دقیقه به طول انجامید یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه بن لادن در ابت آباد یورش بردند و او را کشتند. نظامیان آمریکایی پس از کشتن بن لادن، جسد وی را با بالگرد از این مکان خارج کردند.

