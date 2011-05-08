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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۴

رضایی در گفتگو با مهر: دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شعار ندهد/ انتظارات رهبری تامین نشده است

رضایی در گفتگو با مهر: دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شعار ندهد/ انتظارات رهبری تامین نشده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولتمردان باید در رابطه با مفاسد اقتصادی از شعار دادن و کار تبلیغاتی کردن خارج شوند و کارهای عملی و اجرایی انجام دهند، گفت: دولت باید تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای فرامین هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی توسط دولتمردان اظهار داشت: دولتمردان در رابطه با مفاسد باید از شعار دادن و کار تبلیغاتی کردن خارج شوند و کارهای عملی و اجرایی انجام دهند.

وی با بیان اینکه این موضوع راهکار ساده‌ای دارد و آن هم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: دولتمردان باید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند و به طور مرتب تشکیل جلسه بدهند و پرونده‌های قضائی این مفاسد را در اختیار قوه قضائیه بگذارند.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید مجدد بر اینکه دولتمردان باید از کار تبلیغاتی و سیاسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دست بکشند، گفت: در غیر این صورت مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفاً یک کار تبلیغاتی می‌شود.
 
وی با ابراز تاسف از اجرایی نشدن فرمان هشت‌ ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: متاسفانه هم اکنون بیش از شش سال است که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر داده می شود اما هیچگاه انتظارات مقام معظم رهبری برآورده نشده است.
 
 
کد مطلب 1306560

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