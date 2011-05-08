برای اولین بار پس از فاجعه ؛ ژاپنی ها وارد رآکتور نیروگاه فوکوشیما شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهندسان با نصب سیستم تهویه ای برای جداسازی مواد رادیو اکتیو از هوا توانستند به این رآکتور قدم بگذارند. زمین لرزه سیستم خنک کننده این رآکتور را از کار انداخته و منجر به داغ شدن لوله های سوخت رسانی شده بود.

سطح تشعشعات رادیواکتیو در درون رآکتور باید پیش از اینکه سیستم خنک کننده جدید نصب شود تا حد قابل توجهی پایین بیاید. رآکتور شماره 1 یکی از رآکتورهایی است که در اثر انفجار ناشی از زمین لرزه و سونامی آسیب دیده است و پس از این رویداد متصدیان نیروگاه برای خنک نگه داشتن رآکتور به صورت مداوم آب را به این ساختار پمپ کرده اند.

شرکت Tepco اعلام کرده است در مجموع 12 مهندس در قالب تیمهای کوچکی که هر 10 دقیقه نوبت را تعویض می کردند، به مدت یک ساعت درون رآکتور به فعالیت پرداخته اند و بر اساس گزارشهای ارائه شده در حال حاضر سیستم تهویه و فیلترهای آن به خوبی کار می کنند.

به گفته این شرکت تهویه کامل هوای آلوده درون رآکتور، فیلتر کردن و تصفیه کردن و در نهایت بازگرداندن هوای تصفیه شده به درون رآکتور به سه روز زمان نیاز خواهد داشت. به این شکل مهندسان قادر خواهند بود برای مدت طولانی تر در داخل رآکتور باقی بمانند.

شرکت Tepco در حال حاضر در سه رآکتور دیگر این نیروگاه نیز با مشکلی مشابه دست به گریبان بوده و در عین حال با بحران دیگری درباره سرنوشت آب آلوده ای که از رآکتور شماره 2 تخلیه شده و در مخازن ایمنی نگهداری می شود نیز مواجه است. این شرکت اعلام کرده قصد دارد این بحران را مهار کرده و تا پایان سال جاری این نیروگاه را به آرامی غیر فعال کند اما بسیاری در توانایی این شرکت برای مهار بحران تردید دارند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، در پی زمین لرزه 9 ریشتری و سونامی فجیعی که در 11 مارچ 2011 ژاپن را مورد هجوم خود قرار داد تا کنون 14 هزار و 785 نفر کشته و 10 هزار و 271 نفر مفقود شده اند. بر اساس تخمینها ژاپن برای بهبود یافتن از این فاجعه طبیعی باید 300 میلیارد دلار هزینه کند، هزینه ای که این رویداد طبیعی را به یکی از گران قیمت ترین فجایع تاریخ تبدیل کرده است.