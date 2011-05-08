حضور 15 تیم خارجی در تور آذربایجان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بر اساس اعلام کمیته بین الملل ستاد برگزاری تور دوچرخه سواری آذربایجان حضور تیمهای که در بینشان چهار تیم حرفهای از اوکراین، ایتالیا، مالزی و آفریقای جنوبی به چشم میخورد که در تورهای حرفهای همچون جیرو ایتالیا، تور دوفرانس رکاب زده اند.

تیمهای بریسا اسپور ترکیه، شکر اسپور ترکیه، مانیسا اسپور ترکیه، PLAN B اوکراین، تیم کنتینتال MTN آفریقای جنوبی، Bridgestone Anchor ژاپن، تیم کنتینتال LETUA CYCLING TEAM (L2A) مالزی ، تیم کنتینتال AMORE & VITA ایتالیایی اکراینی، TRACK ASTANE قزاقستان، Donkers Koffie -Jelly Belly بلژیک، NSP آلمان، Champion System تیمی هنگ کنگی سویسی، MICHE – GUERCIOTTI ایتالیا، تیم ملی ازبکستان و تیم ملی قراقستان حضورشان در تبریز قطعی شده است.

شش تیم داخلی پتروشیمی تبریز، سون تبریز، ولی عصر کرمان، دانشگاه آزاد، پانا اردبیل و جوانان خیر ارومیه نماینده ایران اسلامی در این رقابتها هستند.

به گفته دبیر تور دوچرخه سواری آذربایجان امکان افزایش تعداد تیمهای خارجی در زمان باقیمانده وجود دارد.

تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان قدیمی ترین تور دوچرخه سواری آسیا در میان بزرگترین و مهمترین مسابقات قاره آسیا، تبدیل به یک رویداد ورزشی مهم در تقویم آسیایی اتحادیه جهانی دوچرخهسواری شده است که منجر به کسب امتیازات گرانقیمت برای رکابزنان در جدول ردهبندی اتحادیه جهانی دوچرخهسواری میشود.

بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با شعار INSPIRE CLEAN CYCLING ( تور دوچرخه سواری الهام بخش دوچرخه سواری پاک و بدون دوپینگ ) از 23 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در شش مرحله و در جاده های سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مسافت 650 کیلومتر برگزار خواهد شد .

ازبک‌ها برای حضور در تور آذربایجان وارد ایران شدند

تیم ملی دوچرخه سواری اربکستان با 9 رکابزن و چهار نفر کادر فنی برای حضور در بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان وارد ایران شد.

در تیم ملی دوچرخه سواری ازبکستان عبدل اکبروف، مرادجان حالمیراتف، وادمیر شیخف، یسیپ ابرکوف، ولادیمیر تویچیف به عنوان رکابزنان اصلی و عظمت تراویو، دیمتری لوزوایف، گلیب گورباجف، نیکیتا ابراموف به عنوان رکابزنان ذخیره تیم ملی ازبکستان را تشکیل می دهند.

یسیپ ابرکوف، ولادیمیر تویچیف و عبدل اکبروف برای دومین سال پیاپی است که در تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان رکاب می زنند.

همچنین شعار INSPIRE CLEAN CYCLING ( تور دوچرخه سواری الهام بخش دوچرخه سواری پاک و بدون دوپینگ ) به تایید فدراسیون جهانی دوچرخه سواری UCI در تمامی لوگوها و آرمها و مسیر تور رسید.

بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان روزهای 23 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در شش مرحله و در جاده های سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مسافت 650 کیلومتر برگزار خواهد شد.

برای حضور در بیست و ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان 21 تیم از چهار قاره اروپا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه آمادگی خود را اعلام داشته اند.