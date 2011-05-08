امکانات ورزشی گرگان در کشور بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عزیزخانی صبح یکشنبه در بازدید از مجموعه ورزشی چند منظوره و استخر سرپوشیده دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، افزود: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعالیتهای مناسبی در زمینه ساخت و ساز اماکن ورزشی دارند ولی امکانات موجود و پروژه های در حال احداث این دانشگاه در کمتر واحدی در سطح کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: آنچه امروز در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مورد بازدید قرار گرفت مایه مباهات است و نشان از اهمیت ورزش نزد مسئولان و مدیران دانشگاه دارد.

وی خاطرنشان کرد: امکانات ورزشی موجود و همچنین پروژه های دردست احداث دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سطح کشور بی نظیر است.



عزیزخانی اظهار امیدواری کرد: با افتتاح مجموعه ورزشی و استخر سرپوشیده دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شاهد موفقیت های بیشتر دانشجویان این واحد دانشگاهی در جمع دانشگاهیان کشور باشیم



وی با تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ضمن ارائه نقطه نظرات کاربردی و تخصصی در جهت استفاده بهینه و مطلوب از امکانات ورزشی گفت: با توجه به این مطلب که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی در ورزش کشور دارند و پیشرفت ورزش در دانشگاه زمینه گسترش و موفقیت ورزش در کشور را فراهم می کند وجود اماکن ورزشی به عنوان زیرساخت فعالیت ورزشی می تواند نقش مهمی در پیشرفت ورزش در جامعه دانشگاهی داشته باشد .



رضاعلی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان نیز گزارشی از امکانات و تجهیزات ورزشی موجود در دانشگاه و همچنین پروژه های دردست احداث مرتبط با تربیت بدنی ارائه کرده و در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی و میزبانی و کسب مقامهای قهرمانی نیز توضیحاتی ارائه کرد.