حذف یارانه شیر صنعت دامپروری را با مشکل مواجه می کند

علی حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این اتحادیه به شدت نگران تحقق برخی اظهارات مبنی بر حذف کامل یارانه شیر است و برای انتقال این نگرانی، مکاتباتی را با نمایندگان مجلس داشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون اعطای یارانه به فعالان صنعت دامپروری در کشورهای پیشرفته همچنان ادامه دارد، افزود: کشورهای اروپایی بیش از یک قرن است که صنعت دامپروری را جزو صنایع آسیب پذیر به شمار آورده و هنوز هم از فعالان آن حمایت می کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنعت دامپروری آذربایجان شرقی، گفت: اگر یارانه شیر حذف شود شیر توزیعی که اکنون 350 تومان به فروش می رسد به 500 تومان افزایش قیمت خواهد داد که علاوه بر متضرر کردن فعالان صنعت دامپروری، سرانه مصرف شیر را هم کاهش خواهد داد.

وی افزود: علاوه بر تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت نهاده های کشاورزی و دامی هم به صورت بی رویه افزایش یافته اما آنچه متحیرکننده است اینکه طی 14 ماه گذشته حتی قیمت عرضه شیر، 20 تومان نیز کاهش یافته است.

حسن پور تاکید کرد: تولید و عرضه شیر در شرایط فعلی برای دامداران مقرون به صرفه نیست و حذف یارانه شیر این صنعت را به کلی از بین خواهد برد.