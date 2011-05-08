الریان و الغرافه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های قطر موسوم به جام امیر این کشور شنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن تیم‌های الغرافه و الریان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس ترین دیدار این مرحله از مسابقات شنبه شب تیم فوتبال الغرافه در ورزشگاه حمد الکبیر شهر دوحه به مصاف السد رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه 3 بر یک از پیش رو بردارد. برای الغرافه در این بازی جونینیو (40)، بلال محمد (76) و یونس محمود (87) گلزنی کردند و تنها گل تیم السد را نیز یوسف احمد در دقیقه 32 وارد دروازه شاگردان برونو متسو کرد.

دیشب همچنین تیم فوتبال الریان در ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه به مصاف قطر رفت و با برتری 2 بریک مقابل این تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های قطر را بدست آورد. در این بازی ابتدا تیم قطر با گلزنی سباستین سوریا در دقیقه 4 پیش افتاد اما با گل‌های رودریگو تاباتا و موسیس مورا که به ترتیب در دقایق 23 و 48 به ثمر رسید، برتری 2 بریک از آن الریان شد.

- نتایج کامل دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام امیر قطر به شرح زیر است:

* لخویا 4 - الوکره 3

* العربی یک - الجیش 2

* الغرافه 3 - السد یک

* الریان 2 - قطر یک