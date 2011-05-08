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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۱

درگیری طائفه ای در مصر 149 کشته و زخمی بر جا گذاشت

درگیری طائفه ای در مصر 149 کشته و زخمی بر جا گذاشت

رسانه های خارجی از درگیری طائفه ای در قاهره و کشته و زخمی شدن دستکم 149 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، منطقه "المنیره" در قاهره شب گذشته  شاهد درگیری میان سلفی ها و شهروندان مسیحی بود.

در این درگیری که گفته می شود به دلیل حبس یک زن مسلمان در کلیسای "ماری مینا" صورت گرفت دستکم 9 نفر کشته و 140 تن دیگر زخمی شدند. بنا بر اعلام شاهدان عینی، این زن پس از ازدواج با یک مسلمان به دین اسلام گرویده بود. در این درگیری از سنگ، نارنجک های دستی و اسلحه استفاده شد.

نیروهای ارتش و امنیتی مصر در پی وقوع این درگیری منطقه مورد نظر را محاصره و خیابان های اطراف را مسدود کردند و برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کردند.

کد مطلب 1306576

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