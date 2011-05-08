جشنواره بزرگ ملی دانشگاهی "عفاف و حجاب ، پرچم ارزشها"برگزار می شود

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: حجاب و عفاف پدیده مذهبی ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی به عنوان بستر آن، بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در دانشگاه و اجتماع است.

حسین شفیعی افزود: از این رو معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت معلم درنظر دارد با استفاده از پتانسیل عظیم فرهنگی و علمی دانشگاه به عنوان یک گروه مرجع و تاثیرگذار ، جشنواره و همایش تخصصی عفاف و حجاب را به منظور تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی، اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب در عرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست شدن بنیان‌های اخلاقی جامعه در سطح ملی در این دانشگاه برگزار نماید.

این مسئول در ادامه افزود: حجاب و عفاف در قرآن کریم ، نقش زنان در سازندگی ، تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در اعتلای جایگاه زنان و نقش عفاف و حجاب زنان در مواجهه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم از عمده ترین محورهای این جشنواره فرهنگی هنری می باشد که طی روزهای 24 تا30 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مسئولان برجسته فرهنگی کشور، وزارت علوم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران و کارشناسان در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم خاطر نشان کرد: برپایی پنج نمایشگاه با موضوعات تخصصی عفاف و حجاب ، برگزاری همایش علمی تخصصی عفاف و حجاب با حضور اندیشمندان کشور، برگزاری میزگرد علمی حجاب، برگزاری مسابقه کتابخوانی، راه اندازی کتابخانه تخصصی و بانک نرم افزار تخصصی عفاف و حجاب ، راه اندازی کانون دانشجویی حریم ریحانه ، انتشار DVDتخصصی عفاف و حجاب ، دیدار با بانوان نمونه و محجبه عرصه های فرهنگی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی ، سفر فرهنگی تخصصی عفاف و حجاب و انتشار 5 ویژه نامه تخصصی از عمده ترین برنامه های این جشنواره فرهنگی و هنری است.