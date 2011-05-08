منبت سنتی متعلق به فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، استاد بهرام منبتی گفت: هنر اختصاصی نیست و در هیچ رشته ای خلاصه نمی شود بلکه هر هنرمند در مقاطع مختلف با زحمات خود گوشه ای از این هنر عظیم را نشان می دهد که باعث رشد و تعالی آن می شود.

وی افزود: از زمان کودکی توانایی کار بر روی چوب در من وجود داشته که از همان دوران ها کار سنتی منبت را آغاز کردم.

وی ادامه داد: پدرم استاد حسین منبتی از منبت کاران مشهور آباده بود که پس از آموختن مقدمات این هنر از وی زیر نظر برادر بزرگم توانستم در سن 18 سالگی به درجه استادی در این رشته نائل شوم.

استاد منبتی اظهارداشت: پس از آن جهت ادامه آموختن این هنر به صورت علمی به تهران رفتم و در رشته هنرهای زیبا مشغول به تحصیل در آن رشته شدم.

وی اضافه کرد: در تهران زیر نظر استاد علی امامی کار را ادامه دادم و این در حالی بود که گاها به صورت همکار در کارهای بزرگی چون منبت بر روی استخوانهای شتر و عاج فیل با وی مشارکت می کردم.

استاد منبتی ادامه داد: پس از گذراندن دوره تربیت معلم در سال 1346 به استخدام آموزش پروش در آمدم و از همان سال با عشق شروع به تدریس در هنرستان نمازی شیراز کردم که برای من بسیار ارزشمند و لذت بخش بود.

این استاد منبت معتقد است که منبت سنتی منحصرا متعلق به فارس است که بعد از دوران صفویه در آباده حفظ شده و این هنر را ظریف ترین صنایع دستی که تلفیقی از هنر و حوصله هنرمندانی است که با مواد اولیه ی ارزان و ساده، محصولاتی با ارزش خلق می کنند میداند.

وی گفت: چندین نسل از اجداد من منبت کار بوده اند و امروز نیز فرزندان من این کار را آموخته، انجام می دهند و به آن عشق می روزند که تاکنون آثار زیبا و فاخری در زمینه هنر منبت ارائه کرده اند.

استاد منبتی که نشان درجه یک هنری خود را سال گذشته دریافت کرده، ادامه می دهد: معتقدم منبت در استان فارس با محوریت شیراز به صورت علمی در حال انتقال است.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حدود سال 1360 به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نستین دوره کلاس های آموزشی منبت سنتی را در شیراز راه اندازی کردم که در آن دوره فقط آقایان در کلاسها حضور داشتند و اغلب افراد شرکت کننده آن دوران استادان و مربیان مطرح امروز این هنر هستند.

استاد منبتی بیان کرد: پس از برگزاری دوره اول آموزش هنر منبت، در سال 1370 نیز هنرجویان زن به این رشته هنری علاقه مند شدند که با جرات می توان گفت هنرمندان زن این رشته در استان فارس حرکت سریع تری نسبت به هنرجویان مرد داشتند.

وی با بیان اینکه منبت هنر ریاضت است، اظهارداشت: تمام هنرها از آن جهت که باعث آرامش و لطافت روح می شوند کاربردی هستند و هنر منبت نیز این گونه است.

استاد منبتی با بیان اینکه هنر ودیعه ای نزد بشر است، ادامه داد: برخی افراد به این دلیل به هنر علاقه مند می شوند که در فضایی هنری قرار گیرند و این فضا روح آنها را تعالی می بخشد.

این استاد منبت گفت: عده ای هنر دارند ولی هنرمند محسوب نمی شوند زیرا هنرمند دارای ویژگی هایی چون استغنای طبع، عشق، قناعت و سخاوت در آموختن است و این فاکتورهای اساسی است که تفاوتها را ایجاد می کند.

استاد منبتی افزود: چوب شناس یکی دیگر از الزامات منبت است و در واقع طراحی خوب می تواند همراه با چوب مناسب که عمده ابزار این کار است باعث خلق اثری فاخر شود.

وی ادامه داد: محدودیتی برای آموختن هنر و به خصوص هنر منبت وجود ندارد و در صورتی که هنرجو شناخت کافی از ابزار و وسایل پیدا کند و حوصله و عشق را در خود تقویت کند قطعا موفق خواهد بود.